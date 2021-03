Le redémarrage du film de Resident Evil a une affiche familière

Une nouvelle affiche pour le prochain Sony Resident Evil le film a été partagé en ligne par la star Chad Rook, et cela ravivera de bons souvenirs pour les fans de la franchise. L’image promotionnelle montre un bois rouge avec le logo du film superposé sur le dessus, mais il a clairement été créé en hommage à la version PlayStation 2 de Resident Evil 4. Voyez par vous-même.

Fait intéressant, l’affiche comprend les noms des personnages qui figureront dans le film. Parmi eux se trouvent Jill Valentine, Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Chris Redfield et Ada Wong – donc à peu près tous les favoris. Chad Rook jouera Richard Aiken, membre de l’équipe STARS Bravo.

Le film sortira le 3 septembre et restera plus fidèle à l’histoire des jeux de Capcom. «Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux originaux et recréer l’expérience viscérale terrifiante que j’ai vécue lorsque je les ai joués pour la première fois tout en racontant une histoire humaine ancrée sur une petite ville américaine mourante qui se sent à la fois relatable et pertinent pour le public d’aujourd’hui », a déclaré le réalisateur Johnannes Roberts.