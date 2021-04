Le redémarrage de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ serait totalement différent

L’acteur de ‘Le Prince de Bel Air’, Alfonso Ribeiro a révélé dans une nouvelle interview que le redémarrage sera « un spectacle totalement différent » de la série originale.

Ribeiro, qui a joué Carlton dans la comédie classique avec Will Smith Il a déclaré dans une récente interview: «Je voudrais appeler cela une ré-imagination. Parfois, nous lançons beaucoup de choses, en un mot, un concept ».







« Un redémarrage prendrait le spectacle original et les personnages et les ramènerait … c’est un spectacle totalement différent », a ajouté Ribeiro.

«Ce n’est même pas basé sur le spectacle. Il est basé sur la chanson titre. C’est une chose complètement différente. C’est un drame. Ce n’est pas une comédie. Je n’avais rien à voir avec ça, donc je n’en sais pas plus sur le projet … mais en fait je l’ai apprécié plus qu’un redémarrage. Prenons un concept et transformons-le en un spectacle complètement différent. «







La nouvelle série intitulée, ‘Bel Air’ est basé sur une vidéo virale réalisée par un fan de la série intitulée, Morgan Cooper, qui a envisagé la sitcom comme un drame.

« Bel-Air » prendra la forme d’un drame d’une heure se déroulant dans l’Amérique contemporaine, imaginant le voyage de Will depuis crême Philadelphia de l’Est à Bel-Air comme dans la série originale.