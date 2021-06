Le redémarrage de Predator de Disney se dirige-t-il directement vers le streaming sur Hulu?

C’est en novembre de l’année dernière que Prédateur les fans ont découvert qu’une nouvelle suite était secrètement en préparation, et il semble maintenant Redémarrage de Predator de Disney fera ses débuts sur Hulu. La nouvelle vient à la suite de documents juridiques concernant les droits du film à venir qui indiquent que Hulu distribuera le film, ce qui semblerait à son tour confirmer qu’il s’agira d’une exclusivité Hulu lors de sa sortie finale.

Initialement sous le titre provisoire de « Skulls », le plan du réalisateur Dan Trachtenberg, qui n’est pas étranger aux projets secrets après sa livraison sournoise de 10, voie Cloverfield, était de garder le fait qu’il travaillait sur un Prédateur suite hors de la connaissance du public jusqu’à ce que le film soit terminé. Comme sa sortie du Cloverfield suites, qui sont arrivées au dos d’une seule vague bande-annonce, Trachtenberg a révélé l’année dernière sur son compte Twitter qu’il avait prévu quelque chose de similaire avant que le concert ne soit grondé.

Dans son message de novembre, il a déclaré: « C’était censé être une surprise. J’y travaille depuis près de 4 ans maintenant. C’est très triste que ce que nous avions en réserve pour découvrir ce film ne se produise plus. C’est une déception. Mais aussi… YAY! »

Trachtenberg avait travaillé sur le film à partir d’un scénario de Patrick Aison, mais a été contraint de confirmer que « Skulls » était en fait son déguisement pour Prédateur 5 pour éviter le genre d’attention qu’une annonce d’un nouvel opus de la franchise en cours apporterait évidemment. Dans l’attente maintenant que le nouveau Prédateur le film ira à Hulu, il semble que le plan était probablement de laisser tomber le film de la même manière Le paradoxe de Cloverfield est arrivé sans avertissement sur Netflix le même jour que sa première bande-annonce est arrivée.

Malgré la surprise soufflée, les fans de la Prédateur Les séries étaient heureuses de savoir que leurs extraterrestres carlins préférés revenaient pour une autre sortie, mais pourraient être un peu déçus de ne pas voir le grand écran. Par contre, les années 2018 Le prédateur, le dernier film sorti dans la franchise, n’était pas exactement le redémarrage réussi de la série que toutes les personnes impliquées espéraient. En fait, en tant que série, tout depuis l’original Prédateur en 1987, a été tout sauf un succès auprès des critiques tout en ne réalisant que des gains modérés au box-office. Cela vous amènerait à vous demander s’il reste du kilométrage.

En février, un supposé synopsis a été publié pour Prédateur 5, qui détaille l’histoire de Kee, une femme comanche qui se bat pour sa tribu – vraisemblablement contre l’attaque d’un prédateur – malgré leurs normes de genre établies lui interdisant d’être chef de tribu. Le synopsis n’a jamais été officiellement confirmé, et certains diraient que cela semble un peu laborieux et inutile, une histoire dirigée par un message d’égalité alors que tout le monde veut voir le genre de film d’action brut et tendu qui a fait de l’original un tel succès . Mais c’est peut-être trop demander ces jours-ci.

Sujets : Predator, Disney, Hulu, Streaming