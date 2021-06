Le redémarrage de ‘Mortal Kombat’ de WB sort sur Digital la semaine prochaine et Blu-Ray en juillet

45secondes.fr/wp-content/uploads/2021/06/Le-redemarrage-de-Mortal-Kombat-de-WB-sort-sur-Digital.jpg" alt="" title="MORTALKOMBAT21_1000781028_4KOSLV_WW_FINAL_3DSKEW[2]">

Warner Bros. Home Entertainment sort son redémarrage sanglant et écrasant de Mortal Kombat sur Digital et 4K Blu-Ray Combo Pack cet été. En savoir plus sur les dates de sortie, le prix et les fonctionnalités spéciales dans…

En avril, Combat mortel a fait ses débuts sur HBO Max dans toute sa splendeur sanglante. Notre propre Jordan Maison l’a appelé « Sanglant, peu profond et ridiculement amusant » dans sa critique officielle du film.

Maintenant, Mortal Kombat rentre à la maison. Warner Bros. Home Entertainment devrait sortir le film sur Premium Digital Ownership à partir de la semaine prochaine, le 11 juin 2021 pour 24,99 €. Le pack combo Blu-Ray 4K sortira un mois plus tard, le 13 juillet, pour 44,95 €.

Pour voir toutes les fonctionnalités spéciales que les copies physiques de Mortal Kombat incluent, voir ci-dessous :

Burbank, Californie, 3 juin – Vivez chaque moment de craquement des os, d’affrontement d’épées et d’éclaboussures de sang lorsque « Combat mortel” arrive pour Premium Digital Ownership à la maison le 11 juin. Le film est réalisé par le cinéaste commercial australien primé Simon McQuoid, marquant ses débuts en tant que réalisateur de long métrage. Le film sera également disponible en 4K, Blu-ray Combo Pack et DVD à partir du 13 juillet.

L’ensemble comprend Lewis Tan (TV « Into The Badlands ») dans le rôle de Cole Young, Jessica McNamee (« The Meg ») dans le rôle de Sonya Blade, Josh Lawson (« The Little Death ») dans le rôle de Kano, Tadanobu Asano (« Battleship ») dans le rôle de Lord Raiden, Mehcad Brooks (TV « True Blood ») dans le rôle de Jax, Ludi Lin (« Power Rangers ») dans le rôle de Liu Kang, avec Chin Han (« The Dark Knight ») dans le rôle de Shang Tsung, Joe Taslim (« The Raid: Redemption ») comme Bi-Han et Sub-Zero, et Hiroyuki Sanada (« The Wolverine ») comme Hanzo Hasashi et Scorpion. Sont également présentés Max Huang dans le rôle de Kung Lao et Sisi Stringer («Bloody Hell») dans le rôle de Mileena.

” sera disponible pour la propriété numérique Premium à domicile au prix de 24,99 € sur les plateformes numériques participantes sur lesquelles vous achetez des films. Le 13 juillet, «Combat mortel» sera disponible en 4K, Blu-ray Combo Pack et DVD. « Combat mortel» continuera également d’être disponible en haute définition et en définition standard auprès des détaillants numériques participants.

« Combat mortel » sera également disponible sur Movies Anywhere. À l’aide de l’application et du site Web gratuits Movies Anywhere, les consommateurs peuvent accéder à tous leurs films éligibles en connectant leur compte Movies Anywhere à leurs comptes de détaillants numériques participants.

SYNOPSIS

Le combattant de MMA Cole Young (Lewis Tan), habitué à se faire battre pour de l’argent, n’est pas au courant de son héritage – ou pourquoi le sorcier d’Outworld Shang Tsung (Chin Han) a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero (Joe Taslim), un cryomancien d’un autre monde , pour le traquer. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade (Jessica McNamee) en direction de Jax (Mehcad Brooks), un major des forces spéciales qui porte le même dragon étrange avec lequel Cole est né. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden (Tadanobu Asano), un dieu aîné et protecteur d’Earthrealm, qui accorde un sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) et le mercenaire voyou Kano (Josh Lawson), alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à gros enjeux univers. Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour déverrouiller ses arcanes – l’immense pouvoir de son âme – à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes !

ÉLÉMENTS 4K, BLU-RAY ET DVD

« Le pack combo 4K UHD et Blu-ray de Mortal Kombat contient les fonctionnalités spéciales suivantes :

Scènes supprimées du jeu à l’écran: The Making of Mortal Kombat

Mortal Kombat : les personnages préférés des fans

Combattre la coréographie

Into the Krypt: Easter Eggs of Mortal Kombat

Anatomie d’une scène

« Le DVD Mortal Kombat contient la fonction spéciale suivante :