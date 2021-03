Le redémarrage de Marvel’s Blade cible la date de début du tournage en 2021

À venir de Marvel Studios Lame reboot, qui serait intitulé Blade, le tueur de vampires, commencera la production plus tard cette année. Le studio n’a pas encore révélé de réalisateur ou de casting de soutien pour le projet, l’acteur primé aux Oscars Mahershala Ali actuellement la seule star attachée, alors attendez-vous à plus Lame annonces imminentes.

Gardiens l’écrivain Stacy Osei-Kuffour a récemment été sollicité pour être chargé de scénariser pour Marvel Lame redémarrer, avec l’écrivain nominé aux Emmy écrivant un script qui réinitialisera probablement la franchise et racontera de toutes nouvelles aventures de l’homme mi-vampire, mi-mortel qui devient un chasseur de vampires pour protéger l’humanité. Bien que les détails de l’intrigue restent inconnus à l’heure actuelle, le film impliquera sans aucun doute une fois de plus la bataille interne qui fait rage à l’intérieur de Blade, un homme qui possède toutes les forces du vampire et aucune de ses faiblesses mais qui a toujours besoin de sang pour survivre.

Bien que beaucoup Lame Les fans espéraient que le redémarrage de Marvel serait une aventure classée R, tout comme la trilogie dirigée par Wesley Snipes avant elle, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a anéanti ces rêves lors du récent événement TCA de Disney. Le patron de Marvel Studios a révélé que Deadpool 3 est actuellement le seul projet axé sur les adultes sur lequel travaille Marvel, ce qui signifie que Blade, le tueur de vampires sera beaucoup moins sanglant que ce que le public attend.

«À part Deadpool, qui s’est déjà imposé comme un certain genre et une certaine note, que nous avons déjà dit que nous ne gâcherions pas lorsque nous commencerions à travailler sur Deadpool – ce que nous avons – à part cela, nous n’avons pas rencontré d’histoire ou un scénario ou le parcours d’un personnage qu’un PG-13, ou le ton, ou les notes que nous avons utilisées jusqu’à présent nous ont empêchés », a déclaré Feige, à beaucoup de Lame le chagrin du fan.

On sait très peu de choses sur Blade, The Vampire Slayer, avec clair de lune La star Mahershala Ali est le seul acteur attaché au projet à ce jour. Bien qu’Ali ne soit pas étranger au genre de film de bande dessinée, l’acteur a expliqué par le passé exactement pourquoi il était attiré par le titulaire de la Lame redémarrer en particulier en disant: « Puisqu’ils avaient des conversations pour le ramener à l’existence, je voulais juste être considéré pour cela parce que j’avais définitivement un lien, au moins dans mon esprit, avec Wesley Snipes qui retournait au lycée. »

« Je viens de parler de quelqu’un qui voulait vraiment faire ça [Blade] rôle et aborder ça … J’adore le fait qu’il soit plus sombre », a-t-il poursuivi. Il est un peu plus sombre que certains des autres et donc cet élément m’attirait. «

Bien que le film n’ait pas encore reçu de date de sortie, la renaissance du favori de la bande dessinée a récemment été placée dans le calendrier Marvel entre les suites à venir. Panthère noire II et Capitaine Marvel 2 dans le cadre de la phase 4. Blade, le tueur de vampires ne sera probablement pas prêt à frapper les écrans avant 2022 et étant donné que Marvel a un projet sans titre qui sortira le 7 octobre 2022, et avec ces informations de production nouvellement révélées, il est de plus en plus probable que ce sera le cas lorsque le public sera enfin voir la vision de l’univers cinématographique Marvel sur le personnage bien-aimé. Cela nous vient du podcast Phase Zero.

