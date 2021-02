Le redémarrage de la télévision en direct de la famille Addams de Tim Burton mercredi passe à Netflix

Tim Burton est en train de redémarrer La famille Addams à Netflix. L’année dernière, il a été rapporté que Burton développait une série d’action en direct basée sur la famille la plus bizarre de la culture pop avec MGM TV. Le projet aurait été vendu à divers acheteurs potentiels avec Netflix en tête du peloton. Maintenant, il a été annoncé que Netflix a commandé huit épisodes de Mercredi, Burton’s Famille Addams ramification centrée sur un plus vieux mercredi Addams à l’université.

Tim Burton apporte mercredi Addams à Netflix dans une série d’action en direct sur le passage à l’âge adulte! Burton fera également ses débuts en tant que réalisateur télévisé sur le mystère infusé de manière surnaturelle qui suit mercredi en tant qu’étudiant à Nevermore Academy. pic.twitter.com/8ei3wIUrxq – Netflix (@netflix) 17 février 2021

Tim Burton dirigera Mercredi avec Al Gouch et Miles Millar en tant que showrunners. La série d’action en direct est décrite comme un mystère infusé de recherche surnaturel retraçant les années de mercredi Addams en tant qu’étudiant à Nevermore Academy. Les tentatives de mercredi pour maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrer une monstrueuse folie meurtrière qui a terrorisé la ville locale et résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très enchevêtrées à Nevermore. «

Connu pour ses films comme Edward Scissorhands, Beetlejuice, et Homme chauve-souris, cela marquera la première série télévisée en direct de Burton. Il était auparavant attaché à un projet d’animation Famille Addams film qui ne s’est jamais concrétisé. En plus de ses fonctions de direction, Burton produira exécutif aux côtés de Gough, Millar, Andrew Mittman (La famille Addams), Kevin Miserocchi (Fondation Tee et Charles Addams), Kayla Alpert (Code noir), Jonathan Glickman (Addams famille 2) et Gail Berman (La famille Addams).

Aucun acteur n’a encore été attaché à la série et on ne sait pas encore qui jouera le nouveau mercredi. Mettre le personnage dans un cadre entièrement nouveau suggère également que le reste des Addams ne peut être présenté que dans une capacité limitée. Avant qu’il ne soit révélé que la série serait centrée sur mercredi, il y avait eu des campagnes de fans appelant à voir certains acteurs de la série, tels que Johnny Depp ou Oscar Isaac dans le rôle de Gomez et Eva Green ou Christina Ricci dans le rôle de Morticia.

La famille Addams À l’origine, il s’agissait d’une bande dessinée lancée par le dessinateur Charles Addams en 1938. Depuis, elle a inspiré de multiples adaptations cinématographiques et télévisées, y compris la célèbre série télévisée en noir et blanc des années 1960. Une paire de films d’action réelle a suivi dans les années 1990 avec une série de dessins animés. Le spectacle a même été emmené à Broadway par Nathan Lane et Bebe Neuwirth.

Sur grand écran, la franchise a également fait un retour récent avec l’adaptation animée La famille Addams en 2019. Le design des personnages rappelle davantage la bande dessinée originale, ramenant la série à ses racines. Après avoir frappé gros au box-office, une suite a été commandée et La famille Addams 2 devrait sortir le 1er octobre 2021. La série ne sera probablement pas connectée à Mercredi.

Compte tenu de son travail, Burton pourrait bien être le cinéaste parfait à réinventer La famille Addams d’une nouvelle manière intéressante. Il n’y a pas encore de mot sur quand Mercredi commencera le tournage, mais Netflix a tweeté la première affiche de la série sur Twitter pour confirmer que l’émission est en cours. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: La famille Addams, Netflix, Streaming