Le redémarrage de la lame de Marvel amène l’écrivain Watchmen Stacy Osei-Kuffour

Marvel Studios avance sur leur Lame redémarrer avec Stacy Osei-Kuffour tapé pour écrire le film tant attendu. Osei-Kuffour est un dramaturge qui a précédemment édité et écrit pour le succès de HBO Gardiens séries. L’acteur Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, reprend le rôle-titre de Wesley Snipes, qui a joué dans trois films de franchise, à partir de 1998 Lame. Snipes a donné à Ali sa bénédiction pour reprendre le rôle, mais a récemment tweeté qu’il était le personnage « pour toujours », amenant de nombreux fans de Marvel à se demander s’il sera inclus dans les studios Marvel pour la franchise.

Il a été rapporté que Marvel Studios a passé les 6 derniers mois à rechercher le Lame écrivain. On pense que Mahershala Ali a été directement impliqué dans le processus de recherche de la bonne personne pour le poste. Alors que David Goyer a écrit les trois originaux Lame films de New Line, le studio n’aurait considéré que les écrivains noirs pour les débuts du personnage dans l’univers cinématographique Marvel, poursuivant leur mission de refléter la représentation. Ni Stacy Osei-Kuffour, ni Marvel Studios, ne se sont prononcés sur le travail d’écriture.

Stacy Osei-Kuffour sera la première écrivaine noire à entreprendre un projet MCU. Nia DaCosta, qui se prépare actuellement à commencer à travailler sur Capitaine Marvel 2 avec Brie Larson, est la première réalisatrice noire de Marvel. Quant à savoir où Osei-Kuffour prendra le Lame histoire de redémarrage, ce n’est pas clair pour le moment, mais il y a eu des rumeurs d’une cote R, ce qui pourrait certainement changer le ton. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que Deadpool 3 se passe au studio et il sera noté R, il y a donc déjà un précédent qui est en train de se créer.

En plus de son travail sur HBO Gardiens série, Stacy Osei-Kuffour a écrit pour Hulu’s Pen15, qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards pour l’écriture exceptionnelle dans une série comique. Osei-Kuffour a également servi de rédacteur d’histoire sur Bloody d’Amazon Chasseurs séries. Avant de commencer à travailler Lame avec Mahershala Ali et Marvel Studios, elle a passé son temps à écrire de la poésie et à jouer à New York. Cependant, elle avait du mal à l’époque, ce qui l’a conduite dans le monde de l’édition d’histoires, et finalement avec HBO puis Marvel Studios.

Une date de sortie pour le redémarrage de Blade n’a pas encore été annoncée, mais on pense que le film sortira à un moment donné en 2022. Cependant, étant donné que le studio a un arriéré de films et qu’il vient de choisir un écrivain, cela pourrait il faudra un certain temps avant de voir Mahershala Ali comme personnage principal. Docteur Strange dans le multivers de la folie, Capitaine Marvel 2, Panthère noire 2, et Thor: l’amour et le tonnerre sont tous prévus pour ouvrir en 2022 et nous n’avons toujours pas vu les deux films qui devaient sortir en 2020. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer que Stacy Osei-Kuffour est en train d’écrire le très attendu de Marvel. Lame redémarrer.

