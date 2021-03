Le redémarrage de «Battlestar Galactica» subit un grand coup dur dans son développement

gdegdesign Canapé d'angle XXL en cuir lumineux - Atco

Un canapé d'angle design, version XXL, doté de tablettes repose-verres et repose-pieds ! Ses courbes originales et son éclairage intégré sur les côtés, vous séduiront dès le premier coup d’œil. Sa fonction relax vous plongera dans de longs moments de détente, pour votre plus grand bonheur.