Le realme GT 5G est officiel avec le processeur Snapdragon 888 et un écran 120 Hz

Le dernier de realme est ici. Tous les détails de la nouvelle realme GT 5G, la plus bestiale de la firme à ce jour.

Comme prévu, realme a présenté son nouveau produit phare pour 2021. Le realme GT 5G est maintenant officiel, et devient le modèle de référence de l’entreprise pour cette nouvelle génération.

Le nouveau de la firme chinoise vient élever le niveau par rapport au précédent realme X50 Pro en termes de photographie et puissance, en intégrant certaines des spécifications les plus pointues que nous ayons vues à ce jour dans sa fiche technique.

realme GT 5G, toutes les informations

realme GT 5G Caractéristiques Dimensions 158,5 x 73,3 x 9,1 mm (cuir) 186,5 grammes

158,5 x 73,3 x 8,4 mm (verre) 186 grammes Écran Samsung Super AMOLED 6,43 pouces

120 Hz Résolution Full HD + Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 8/12 Go LPDDR5 Système opératif realme UI 2.0 basé sur Android 11 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.1 Appareils photo Arrière:

Sony IMX682 64 MP f / 1.8 grand angle principal, objectif 6P

8 MP f / 2.3 ultra grand angle

Macro 2 MP f / 2.4

Frontale:

16 MP f / 2,5 Tambours 4500 mAh avec charge flash rapide de 65 W Autres Haut-parleurs stéréo, son Dolby, USB Type C, lecteur d’empreintes digitales à l’écran, GPS bi-fréquence, 5G SA et NSA

Le royaume le plus bestial à ce jour porte du cuir (vegan)

Le Conception du realme GT 5G C’est l’un des aspects qui a le plus changé par rapport au modèle de la génération précédente.

A cette occasion, on trouve un appareil dont le dos est construit dans plusieurs matériaux différents, à choisir entre cuir ou verre vegan.

Si nous optons pour le premier modèle, nous avons la possibilité d’acquérir un appareil disponible uniquement en jaune, avec une bande noire qui traverse l’arrière de l’appareil jusqu’à ce qu’il atteigne le système de caméra.

Au lieu de cela, les couleurs Gris et bleu arrivée avec un dos en verre brillant.

Quel que soit le modèle choisi, sa façade sera occupée par un Écran de 6,43 pouces de diagonale avec des cadres réduits et un trou dans le coin supérieur gauche, qui cache la caméra pour selfies 16 mégapixels.

Ce panneau utilise la technologie Samsung Super AMOLED, et a un Résolution Full HD + accompagné d’un taux de rafraîchissement de 120Hz. L’écran a également le lecteur d’empreintes digitales sous le panneau lui-même.

Plus de puissance et une charge ultra-rapide

Donner vie au nouveau realme GT 5G, c’est le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, le dernier processeur lancé par la société californienne, et l’un des processeurs mobiles les plus puissants du moment.

Il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM, dans les deux cas LPDDR5et 128 ou 256 Go de stockage basé sur la technologie UFS 3.1.

Une fois de plus, realme profite à nouveau de sa technologie de charge rapide, l’un des plus rapides du marché. Ainsi, le realme GT 5G est capable de chargé à une puissance de crête de 65 W à travers le chargeur inclus dans la boîte. Malheureusement, nous n’avons toujours pas de recharge sans fil.

Triple caméra avec capteur 64 mégapixels

Le système de caméra de l’appareil est peut-être ce plus froid nous laisse en n’incluant pas de capteur téléobjectif comme cela s’est produit dans le modèle de référence précédent de la marque.

Dans tous les cas, il y a un Capteur Sony de 64 mégapixels à la tête de la configuration, qui est accompagné d’un 8 mégapixels ultra grand angle et un appareil photo macro de 2 mégapixels.

Prix ​​du Realme GT 5G et où acheter

Les meilleurs téléphones Realme de 2021

Le le nouveau realme GT 5G a été lancé en Chine, où il sera mis en vente à partir du 10 mars.

Ses prix à partir de 432 dollars ou 358 euros pour changer dans le cas du modèle le plus abordable, tandis que la configuration plus avancée augmente son prix jusqu’à 510 dollars ou 423 euros selon le changement actuel.

