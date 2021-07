Le réalisateur qui est passé de Marvel à Star Trek !

Paramount Pictures développe le prochain film de Star Trek il y a des années, avec des plans contrecarrés qui incluent des noms comme ceux de Quentin Tarantino, Noah Hawley et SJ Clarkson. Bien que cette dernière fois retrouve la franchise avec une présence sur le petit écran, un nouvel opus au cinéma lui est refusé depuis 2016 avec Star Trek : Au-delà. Pourtant, tout indique que la chance est sur le point de changer pour les fans de la saga.

La société de production a proposé Matt shakman reprendre la prochaine bande de Star Trek. Le cinéaste a fait du bruit : il a reçu une nomination pour Emmy pour son travail sur la série Les studios Marvel, WandaVision. Plus de joie pour le Randonnées? Le réalisateur s’est laissé tenter par de nombreux projets par sa prestation dans le MCU, mais c’était Star Trek celui qui l’a ému.

Nouveau réalisateur pour le prochain film Star Trek







La question que tout le monde doit se poser est de savoir si la prochaine entrée de la saga sera située à la chronologie « Kelvin », où Chris Pine joue le capitaine Kirk et Zachary Quinto joue Spock. Un rapport sur la date limite met en doute cette possibilité, mais il n’y a pas d’autres informations à cet égard. Il faudra attendre des nouvelles du studio sur le casting de cette prochaine aventure spatiale.

Au début, il y avait un script de l’auteur Kalinda vazquez, mais tout indique que Shakman travaillera sur des livres de Bière Lindsey (réalisateur du prequel Pet Sematary) et Genève robertson (Co-scénariste du Capitaine Marvel). La fabrication sera JJ Abrams et commencera au printemps prochain.

L’histoire et les performances de Shakman avec des émissions comme Il fait toujours beau à Philadelphie Oui Vous êtes le pire l’a rendu idéal pour l’atmosphère de sitcom qu’il posait WandaVision. De même, Randonnées ils peuvent être calmes, le cinéaste sait aussi filmer l’action. Cela a été démontré à la fin du spectacle merveille et en série comme Game of Thrones et les garçons.