Le réalisateur populaire de K-Pop explique pourquoi la réalisation de BTS Jungkook pour “La vie continue” est impressionnante

Jungkook a pris part au tournage du clip de BTSLa dernière chanson titre de «Life Goes On», et un réalisateur professionnel l’a récemment félicité pour ses compétences!

Directeur de la photographie et directeur de la photographie Yun In Mo a récemment fait une apparition sur Réactions raisonnables. Il était accompagné de joueurs respectés de l’industrie du vidéoclip K-Pop, dont un réalisateur, un assistant réalisateur et un monteur.

Dans la vidéo, ils ont regardé le MV de «Life Goes On» pour la première fois, donnant leurs opinions honnêtes à ce sujet.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en pensait, Yun In Mo a fait l’éloge du message de la chanson, l’appelant «fort» et «impressionnant». Il a également été impressionné par une scène particulière qui a été tournée, qu’il pense que Jungkook a peut-être filmée.

La scène en question est celle de V conduisant autour de la ville, et il a fait l’éloge de la régularité du tournage: “Mais, vraiment, je pense que c’est peut-être Jungkook qui a filmé dans la voiture. En regardant la pose et l’objectif, j’aurais pu tout trembler pendant qu’ils sont dans la voiture«.

Selon Yun In Mo, il est difficile de filmer à l’intérieur d’un véhicule en mouvement en raison de la nécessité de tenir la caméra aussi fermement que possible.

Certaines personnes peuvent penser qu’une fonction de stabilisation résoudra le problème, mais même dans ce cas, ce n’est pas une tâche simple!

Peu importe le fonctionnement de la fonction de stabilisation, ce n’est pas facile. – Yun In Mo

Si Jungkook est vraiment responsable du tournage de la scène de la voiture, c’est sérieux compétence juste là.

