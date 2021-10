Le réalisateur Marvel qui est fan de The Squid Game

in

Le jeu du calmar est un phénomène culturel et domine les charts de Netflix Dans le monde entier. La série est un drame de survie où un groupe de personnes participe à des jeux « pour enfants » pour un prix millionnaire. Ils se rendent vite compte que la pénalité pour perdre est la mort. Le public a choisi ce spectacle pour son concept novateur et la façon dont il est présenté. De son esthétique à l’intrigue et aux personnages.

En ce sens, un directeur à succès de la Univers cinématographique Marvel il s’est déclaré fan de la série. Il s’agit de Taika waititi, responsable de l’entrée sympathique dans la vie du Dieu du Tonnerre, Thor : Ragnarok. Le succès de ce film signifiait que le cinéaste était également en charge du prochain film asgardien, Thor : Amour et Tonnerre.

Cinéaste Marvel fan de The Squid Game

Profitant de ses réseaux sociaux, Waititi s’est non seulement déclaré fan de la série sud-coréenne, mais a également fait remarquer qu’il valait mieux profiter du programme dans sa langue d’origine et non avec le doublage anglais. L’idée est de ne rien manquer de la performance des comédiens avec leurs voix originales. Waititi a défendu sa position en ajoutant que «aime le son des films coréens”.

Sur le trottoir d’en face, de nombreux fans de Le jeu du calmar qui apprécient la série avec son doublage anglais et pensent que cela n’affecte en rien les émotions des personnages. Ils célèbrent même le casting qui Netflix choisi pour les voix parmi lesquelles Greg Chun (Star Wars : Visions), Paul Nakauchi (Overwatch) et Tom Choi (Mortal Kombat).

Taika waititi a écrit et réalisé la comédie 2019 Lapin Jojo pour lequel il a remporté un Oscar dans la catégorie Meilleur scénario adapté. Le cinéaste est connu pour ses films colorés avec des intrigues complexes, qui sont apparemment évidentes dans ses goûts personnels. Après tout, Le jeu du calmar correspond à cette description.

