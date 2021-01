Le réalisateur de Wonder Woman 1984 espérait que la suite de DC inspirerait les enfants à sauver le monde

Après une longue attente, Wonder Woman 1984 a fait ses débuts à la fin de l’année dernière avec des critiques moins que stellaires. Une plainte commune des fans était que le film semblait prendre une tournure radicale par rapport à 2017 Wonder Woman dans un territoire beaucoup plus campy et moelleux. Dans une interview, la réalisatrice du film, Patty Jenkins, a expliqué que faire Wonder Woman 1984 plus léger était un choix conscient car Jenkins espérait rendre le sujet sérieux de l’histoire plus acceptable pour le jeune public

« Nous voulions parler de quelque chose d’assez plus sérieux qu’avec le premier film, qui est [about] la crise à laquelle notre monde est confronté. Comment utilisez-vous un super-héros pour inspirer et atteindre les gens de demain, les enfants de demain et les plus jeunes du monde pour sauver notre monde? Je veux dire, si nous ne faisons pas cela avec nos films de super-héros, que faisons-nous? Mais parce que c’était un sujet plus sérieux, je voulais que ce soit une conduite plus agréable visuellement. Et donc, j’ai adoré l’idée des années 80. Il a contré le sérieux de notre message avec quelque chose d’amusant et de délicieux. «

On a beaucoup écrit sur la décision de Jenkins de définir le second Wonder Woman film en 1984 au lieu d’amener la super-héroïne dans le présent. Selon Patty Jenkins, placer l’histoire dans les années 80 était un moyen de souligner le thème du film, que le désir de l’humanité de tout avoir sans travailler pour cela pouvait avoir des conséquences désastreuses.

«Nous célébrions l’excès de richesse, de pouvoir et d’argent sans raison – tout avoir simplement parce que nous le voulions. Pas parce que nous l’avions mérité, pas à cause d’un travail acharné, ni à cause d’aucune de ces autres choses. Et, bien sûr , J’ai grandi en regardant l’émission de télévision Lynda Carter, donc c’était comme une si belle maison pour Wonder Woman. «

Alors que d’autres aspects de Wonder Woman 1984 ont été critiqués, les fans et les critiques conviennent généralement que Gal Gadot a de nouveau été parfaitement choisi comme la princesse Diana alias Wonder Woman. Pour l’actrice, la décision d’en faire un autre Wonder Woman Le film est venu avec une appréciation renouvelée de ce que le personnage signifiait pour les gens du monde entier, et un désir d’honorer ce fandom.

« Je n’ai jamais vraiment réalisé quel impact elle avait sur les gens à travers le monde, partout dans le monde. C’est le plus grand film et le film le plus ambitieux sur lequel j’ai jamais travaillé. Et une fois que nous avons eu le scénario et la vision, nous nous sommes juste assurés que tout le monde donne mille pour cent pendant huit mois pour être sûrs de pouvoir offrir le meilleur film possible à ces fans incroyables. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 met en vedette un casting composé de Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est maintenant disponible dans certaines salles et peut également être visionné sur HBO Max. Cette nouvelle est née sur Deadline.

