Le réalisateur de Suicide Squad, James Gunn, réaliserait absolument un film de Harley Quinn

Reste à savoir si cela pourrait arriver ou non, mais James Gunn est, à tout le moins, intéressé à faire un film solo de Harley Quinn. Le réalisateur derrière gardiens de la Galaxie et, peut-être plus important en ce qui concerne cela, la prochaine adaptation DC La brigade suicide, a récemment abordé le sujet. Il semble que son expérience de travail avec Margot Robbie ait été bonne.

James Gunn a récemment eu du temps libre et a invité certains de ses abonnés Instagram à lui poser des questions dans un Q&R impromptu. Un fan a demandé : « Est-ce que [you] jamais envisager de faire un film Harley autonome? » À quoi, Gunn a répondu: « Je le ferais certainement oui. » Aussi simple que cela. Margot Robbie devrait être une grande partie de La brigade suicide, qui arrive en juillet. Quels que soient les plans de Warner Bros. pour le personnage au-delà, cela reste flou. Mais nous avons des raisons de penser que c’est quelque chose dont Robbie et Gunn ont au moins parlé dans le passé.

En février, lors d’une séance de questions-réponses similaire, James Gunn a mentionné qu’il pourrait travailler sur d’autres projets DC. Il tire déjà Pacificateur avec John Cena pour HBO Max. Mais un autre fan lui a demandé s’il allait à nouveau travailler avec Margot Robbie, en particulier en tant que Harley Quinn, à l’avenir. Gunn a dit à l’époque qu’ils en avaient discuté. Dans quelle mesure ces discussions ont-elles progressé au cours des derniers mois ? Qui sait. Mais cela semble certainement être quelque chose qui est, au moins à un certain niveau, dans les cartes. Mais est-ce qu’un film est la bonne voie à suivre ? Ou est-ce que cela fonctionnerait mieux comme un spectacle?

Margot Robbie a fait ses débuts en tant que personnage bien-aimé de DC dans Suicide Squad en 2016. Alors que le film a été largement critiqué par les critiques, il a rapporté beaucoup d’argent au box-office. Et Harley était l’une des stars de l’évasion. Cela a conduit à Oiseaux de proie, une spin-off de DC dirigée par Robbie. Il est sorti en février de l’année dernière juste avant la pandémie. Malgré des critiques favorables, le film n’a rapporté que 201 millions de dollars au box-office contre un budget annoncé de 85 millions de dollars. Bien que ce ne soit pas un flop pur et simple, ce n’était pas le succès que le studio espérait probablement qu’il serait.

À ce stade, une émission de Harley Quinn sur HBO Max pourrait avoir plus de sens. Mais le Harley Quinn La série animée, qui s’est avérée extrêmement populaire et appréciée, entame déjà sa troisième saison. Y a-t-il aussi de la place pour un live-action ? Quoi qu’il en soit, il s’agit en grande partie de spéculations. Pour le moment, il ne s’agit que d’une idée proposée qui intéresse théoriquement James Gunn. De plus, il va être assez occupé au cours des deux prochaines années avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Nous devrons donc attendre et voir. La brigade suicide devrait sortir en salles et sur HBO Max le 6 août.

Y seguimos con James Gunn, al que le han preguntado por Instagram si ha considerado hacer una película en solitaire de #Harley Quinn. La respuesta : « Sin duda la haría ». pic.twitter.com/sorC0SleD3 – Red Legacy Comics (@RedLegacyComics) 24 juin 2021

Sujets : Suicide Squad, Film Harley Quinn