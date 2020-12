Le réalisateur de Soul a expliqué l’une des scènes les plus parlées

Le 25 décembre n’était pas seulement Noël pour une grande partie de la population qui célèbre les vacances, mais c’était aussi un jour de premières avec l’arrivée de « Wonder Woman 1984 » sur HBO Max, mais il est également arrivé sur le service de streaming Disney + le nouveau film Pixar: ‘Âme’. Ce film d’animation est réalisé par Pete Docter et Kemp Powers, et mettant en vedette Jamie foxx (Joe Gardner) et Tina Fey (22).

Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous dirons de quoi il s’agit, selon son synopsis officiel: « Vous êtes-vous déjà demandé d’où viennent votre passion, vos rêves et vos intérêts? Qu’est-ce qui fait de vous … vous? Pixar vous emmène dans un voyage des rues de New York aux royaumes cosmiques à découvrir les réponses aux questions les plus importantes de la vie « .

En général, les critiques ont été très bonnes pour le film et parmi les téléspectateurs, il a laissé de grandes réactions, le comparant à «Coco». Dans Tomates pourries compter avec un 97% des critiques et 90% du public, 8.2 / 10 dans IMDb et une note de 85/100 dans Métacritique. Comme vous pouvez le voir, les gens ont apprécié, mais une bonne partie d'entre eux se sont retrouvés avec une traîne à l'équipe de la NBA, les New York Knicks, qui est devenue virale et des explications forcées.







La scène montre que le personnage ’22’ a été responsable des décennies d’échecs de la franchise new-yorkaise et a suscité des rires sur les réseaux sociaux. Celui qui est venu en parler était l’un des réalisateurs, Pouvoirs Kemp: « Pour tous ceux qui demandent, oui. Je suis le responsable de cette blague des Knicks sur Soul. Je suis un fervent fan de toute la vigne. La dernière fois qu’ils ont remporté un championnat, c’était en 1973, l’année de ma naissance. J’ai gagné le droit de faire cette blague « .

Pour tous ceux qui demandent, OUI. Je suis responsable de cette blague des Knicks @PixarSoul. Je suis un fan inconditionnel des Knicks depuis toujours. Malgré leur énorme masse salariale, la dernière fois qu’ils ont remporté un championnat, c’était en 1973. L’année de ma naissance. Je pense que j’ai mérité le droit de faire cette blague. – Pouvoirs Kemp (@Powerkeni)

25 décembre 2020





Comme nous l’avons mentionné, le film a été créé en Disney +, en raison de la crise sanitaire causée par la Coronavirus, mais avant l’épidémie mondiale, Pixar avait prévu une visite du Cannes, Londres et Rome. A l’époque, une partie de la presse l’avait déjà vue et mis en avant l’animation, la bande son, la représentation de ses décors et personnages, et qu’elle est plus orientée vers le public adulte.