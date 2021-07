Le réalisateur de Minamata met la MGM en colère pour avoir tenté d’enterrer le film de Johnny Depp

MGM est le dernier studio de cinéma à avoir été critiqué après avoir semblé prendre ses distances avec l’acteur en difficulté Johnny Depp, selon Minamata barreur Andrew Levitas. À la suite des allégations de l’ex-femme Amber Heard selon lesquelles Depp avait été physiquement violent pendant leur bref mariage, l’acteur dit qu’il a été licencié par Disney de son rôle de Jack Sparrow dans le pirates des Caraïbes séries. Plus récemment, Warner Bros. lui a demandé de démissionner de son rôle de Grindelwald de Les bêtes fantastiques 3.

Johnny Depp a toujours soutenu qu’il n’avait jamais abusé de Heard. Au cours de ses batailles juridiques ultérieures avec Heard, les avocats de Depp ont rendu public des preuves qui, selon de nombreux fans, soutiennent sa version des faits. Cela comprend des enregistrements audio de Heard qui aurait admis avoir été violent envers Depp et des images de caméras corporelles de la police d’une nuit où il l’aurait attaquée.

Croyant en Depp, de nombreux fans ont soutenu l’acteur avec une campagne #JusticeForJohnnyDepp sur les réseaux sociaux. Une pétition populaire sur Change.org a été lancée pour que Warner Bros. vire Heard from Aquaman et le royaume perdu, et alors qu’il a dépassé 1,8 million de signatures, il n’a pas réussi à convaincre le studio. Comme Warner Bros. avait demandé à Depp de démissionner de Les bêtes fantastiques 3, cela a provoqué plus de réactions de la part des fans accusant le studio d’un double standard.

MGM pourrait faire face à une partie de cette réaction des fans ensuite, car Minamata réalisateur Andrew Levitas appelle le studio pour avoir tenté d' »enterrer » le film à cause de l’implication de Depp. Basé sur des événements réels, le drame poignant met en vedette Depp dans le rôle d’un photographe américain qui documente les effets de l’empoisonnement au mercure sur les citoyens de Minamata, Kumamoto, au Japon. Ali Shams Noraei, Hiroyuki Sanada, Minami Hinase, Bill Nighy, Jun Kunimara et Tadanobu Asano sont également à l’affiche.

La ligne de connexion pour Minamata lit: « Le photographe de guerre W. Eugene Smith (Depp) retourne au Japon où il documente l’effet dévastateur de l’empoisonnement au mercure dans les communautés côtières. »

Initialement, Minamata était prévue pour une sortie en salles aux États-Unis et au Royaume-Uni en février. En raison de la pandémie, sa sortie a été retirée du calendrier, bien qu’il soit depuis prévu de sortir au Royaume-Uni le 6 août. Pendant ce temps, MGM s’occupe de la distribution du film aux États-Unis, et Levitas dit qu’il a été informé directement par le responsable des acquisitions. Sam Wollman que « MGM avait décidé d' »enterrer le film » » en le publiant discrètement sans promotion juste pour remplir leurs obligations contractuelles.

Sentant que les mauvaises personnes sont punies par la décision de MGM, Levitas a écrit une lettre à MGM, qu’il a également envoyée à Minamata’ s bailleurs de fonds La Fondation Eugene Smith et la Fondation Minamata. Soulignant à quel point il est important que cette histoire soit vue, Levitas a également inclus des photos réelles de la douleur, de la souffrance et des déformations qui ont accompagné l’empoisonnement au mercure à Minamata qui a été exposé dans les années 1950. Nous ne montrerons pas les images ici, mais par date limite, des parties de la lettre peuvent être consultées ci-dessous.

« Il y a environ un an, MGM a acheté les droits nord-américains du film Minamata après l’avoir vue à la Berlinale », commence la lettre. « MGM avait l’intention de mettre en lumière les souffrances des milliers de victimes de l’un des incidents de pollution industrielle les plus odieux que le monde ait jamais vu. En réexposant leur douleur dans le partage de leur histoire, cette communauté longtemps marginalisée n’espérait qu’une seule chose – sortir l’histoire de l’ombre afin que d’autres innocents ne soient jamais affligés comme ils l’ont fait… et il semblait à ce moment-là, avec le partenariat de MGM, un vœu de plusieurs décennies se réalisait enfin. »

Clairement émotif, Levitas poursuit en ajoutant: « Maintenant, imaginez la dévastation lorsqu’ils ont appris la semaine dernière que malgré un déploiement mondial déjà réussi, MGM avait décidé » d’enterrer le film « (mots du responsable des acquisitions, M. Sam Wollman) parce que MGM s’inquiétait de la possibilité que les problèmes personnels d’un acteur dans le film puissent avoir une incidence négative sur lui et que, du point de vue de MGM, les victimes et leurs familles soient secondaires par rapport à cela. »

Le réalisateur compare la décision de MGM de faire le strict minimum avec Minamata aux actions de la Chisso Corporation à Minamata. Il se souvient de l’histoire d’une conversation avec un homme à Minamata dont l’enfant « a souffert chaque jour de sa vie » parce qu’une « grande entreprise sans visage n’a pas respecté son obligation morale envers l’humanité, la décence et la droiture ». Levitas implore la MGM de parler directement à la victime, Tomoko Uemura, pour mieux comprendre pourquoi c’est si important.

« Oui, vous avez légalement le droit d’enterrer leur histoire comme tant l’ont fait auparavant, mais vous avez l’obligation morale de faire mieux que cela et nous vous implorons au minimum de parler directement à M. Uemura et aux autres victimes et offrez-leur la dignité de comprendre de première main pourquoi vous pensez que la vie personnelle d’un acteur est plus importante que celle de ses enfants décédés, de ses frères et sœurs, de ses parents et de toutes les victimes de la pollution industrielle et de la malversation des entreprises », indique la lettre. « Nous restons convaincus que MGM atterrira du bon côté de ces problèmes et, en tant que tels, les cinéastes, les victimes, leurs familles, diverses ONG et GO, et plus encore – attendent tous avec impatience l’opportunité de travailler ensemble. »

Par date limite, MGM a offert cette réponse officielle lorsqu’on lui a posé des questions sur la lettre de Levitas : « Le film a été acquis pour sortie via American International Pictures (AIP), une division de MGM qui gère les sorties jour et date. Minamata continue de faire partie des futures sorties d’AIP et pour le moment, la date de sortie du film aux États-Unis est à déterminer. »

Clôturant sa lettre, Levitas a inclus un lien vers une vidéo d’une autre victime d’empoisonnement au mercure, Shinobu Sakamoto, parlant de son expérience « dans l’espoir que M. Wollman et MGM se souviendront de leur humanité, de leurs responsabilités et de la rareté de l’opportunité qu’ils ont. tenir dans leurs mains est. » Vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube et lire la lettre complète que Levitas a envoyée à MGM, ainsi que des photos prises à Minamata, en visitant Deadline.

https://deadline.com/2021/07/johnny-depp-minamata-director-letter-mgm-buried-movie-1234799868/

Sujets : Minamata