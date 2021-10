Le réalisateur de Midnight Mass veut faire un film d’horreur dans l’univers de Star Wars

Mike Flanagan s’est imposé comme l’un des plus grands réalisateurs d’horreur depuis qu’il a réalisé son premier film, Faire croire comme étudiant en 2000. Ayant plongé dans le travail de Stephen King avec Le jeu de Gérald et Docteur Sommeil, et apporté La hantise de Hill House et La hantise du manoir de Bly à Netflix, sa dernière série Messe de minuit s’avère également être un énorme succès cet Halloween. Alors qu’il est déjà en post-production sur sa prochaine collaboration avec Netflix, la série horreur-mystère Le club de minuit, Flanagan a révélé dans un article sur Twitter qu’il aimerait apporter le genre d’horreur au monde de Guerres des étoiles.

Grâce à son réveil par un tremblement de terre, Mike Flanagan a été poussé à penser à son prochain projet de rêve. Il a écrit : « Je me suis réveillé par le tremblement de terre ce matin, je suis resté assis là pendant quelques minutes en pensant : « J’aimerais vraiment faire un film d’horreur dans le GUERRES DES ÉTOILES univers… »

Il y a déjà eu un certain nombre d’étapes vers une branche imprégnée d’horreur de la Guerres des étoiles monde, avec un certain nombre de livres dérivés tels que Soldats de la mort, Vendanges rouges et le Galaxie de la peur série plongeant dans un univers plus sombre. A l’écran, il y a déjà quelques éléments d’horreur dans certains des Guerres des étoiles films, tels que Rancor vu pour la première fois dans Le retour du Jedi, et diverses autres bêtes extraterrestres se sont répandues tout au long de la saga. Alors bien sûr juste ce mois-ci, Lego Star Wars ont apporté une sorte d’horreur amusante dans Contes terrifiants cet Halloween. Dans le passé, Disney a toujours été un peu soucieux d’apporter des éléments plus sombres dans leurs grandes franchises familiales. Cependant, nous avons vu un certain nombre de moments horribles se glisser dans les histoires de l’univers cinématographique Marvel, et on nous a promis le MCU premier film d’horreur avec Docteur Strange dans le multivers de la folie, alors peut-être que cela pourrait être le moment idéal pour Flanagan de présenter son idée.

Il semble qu’il puisse avoir de la compagnie quand il s’agit de ce chemin particulier, car Star Wars : front de bataille L’écrivain Mitch Dyer n’a pas tardé à répondre au tweet du réalisateur, commentant: « J’en veux un depuis une décennie. S’il vous plaît! » Il semble que de nombreux fans soient également d’accord avec l’idée, Disney étant tagué dans de nombreuses réponses au concept. Et nous savons tous ce qui se passe lorsque la puissance du ventilateur prend le relais. Bon, d’accord, il ne se passe généralement rien du tout, mais nous pouvons vivre dans l’espoir que ce soit un moment « #releasethesnyderverse ».

Tout comme la franchise Marvel, Guerres des étoiles est toujours une grosse affaire pour Disney, avec toute une liste de projets actuellement à divers stades de développement. En guise de bref aperçu, Le livre de Boba Fett arrive en décembre, donnant au chasseur de primes préféré des fans sa propre série. Andor est une série préquelle qui mène aux événements de Star Wars: Rogue One et arrive en 2022 avec le retour très attendu d’Ewan McGregor et Hayden Christensen dans Obi Wan Kenobi. Christensen ferait également une apparition en tant qu’Anakin Skywalker / Dark Vador dans l’action en direct Ahsoka série, qui verra Rosario Dawson reprendre son rôle du chapitre 13 de Le Mandalorien, qui a bien sûr sa propre troisième saison en direction de Disney +. En plus de cela sont Escadron Rogue, Rangers de la Nouvelle République, L’Acolyte, Lando et de nombreux projets sans titre proviendraient de Taika Waititi, Kevin Feige et Rian Johnson.

Que Mike Flanagan puisse réussir à ajouter son entrée d’horreur à la liste est quelque chose que nous ne pouvons qu’attendre et voir, mais l’idée entre certainement dans la catégorie d’être un projet dont nous n’avons jamais su que nous avions vraiment besoin. La question est maintenant de savoir si Internet peut réussir à opérer sa magie et y arriver.

Messe de minuit est actuellement en streaming sur Netflix, tandis que l’ensemble Guerres des étoiles saga jusqu’à présent peut être trouvée sur Disney +. Cette nouvelle est née chez Collider.

