Le réalisateur de Mad Max, George Miller, rend un hommage affectueux au méchant de Fury Road, Hugh Keays-Byrne

Le cinéaste George Miller a réalisé un certain nombre de films remarquables dans le passé. Mais c’est avec son Mad Max franchise que Miller a trouvé une renommée cinématographique durable. Récemment, le monde a pleuré le décès de l’acteur Hugh Keays-Byrne, qui a joué le rôle de Toecutter dans l’original Mad Maxet Immortan Joe dans Mad Max: Fury Road. S’adressant à IndieWire, Miller s’est souvenu de l’acteur comme de celui qui lui a le plus appris sur le théâtre.

« [Keays-Byrne was] la colle qui a réuni le premier film «Mad Max». Au début, je l’ai trouvé formidable au point de faire peur parce qu’il était tellement dans le rôle. La vérité est qu’il est une personne chaleureuse et douce et embrasse tellement tout le monde … J’ai appris le théâtre de lui, probablement plus que quiconque avec qui j’ai travaillé. «

Dans les années 1970, Hugh Keays-Byrne était un acteur de la Royal Shakespeare Company et faisait le tour du monde dans le cadre de l’ensemble de la production scénique de Peter Brook Le rêve d’une nuit d’été. L’acteur était en Australie pour ses derniers spectacles, lorsqu’il est entré en contact avec Miller, qui cherchait à jouer les rôles d’un gang de desperados de motards post-apocalyptiques pour son film à petit budget. Mad Max. Comme George Miller se souvient, Keays-Byrne et sa compagnie d’acteurs ont trouvé amplement l’occasion de former l’équipage de motards de la vie réelle qui deviendrait finalement Toecutter et son gang.

«Le budget de ‘Mad Max’ était si bas que nous ne pouvions nous permettre que des acteurs de Melbourne où le film était tourné. Hugh était de Sydney, et le groupe d’acteurs avec lequel il était était de Sydney. Nous avons dit: ‘Regardez, nous pouvons’ Vous n’avez pas les moyens de faire voler tout le monde, et Hugh a dit: « Eh bien, pouvez-vous envoyer les vélos et nous descendrons? » Nous avons mis les vélos dans le train et ils sont descendus. Il leur a fallu deux jours pour descendre de Sydney à Melbourne et pendant ce temps ils sont devenus le gang de motards Toecutter. «

Après Mad Max est devenu un succès, Miller a continué à chercher des moyens d’inclure Keays-Byrne dans ses projets. Un rôle de voix dans bébé ne s’est pas concrétisé, mais le cinéaste était prêt à faire de Keays-Byrne le chasseur d’hommes martien dans son destin Justice League: Mortel film de super-héros.

Après l’échec de ce projet, Miller a trouvé l’endroit idéal pour réinsérer Keays-Byrne dans le monde de Mad Max comme Fury Road’s le méchant principal Immortan Joe. Selon Miller, l’acteur était parfait pour le rôle d’un redoutable seigneur de guerre qui a le visage obscurci par un masque à tout moment, mais parvient à être terrifiant sur la force du pouvoir dans ses seuls yeux.

« Les yeux! Ses yeux portent ce pouvoir. Il n’y a pas d’autre façon de le décrire. La stature, le comportement et la voix. Hugh incarnait tout cela. S’il était avec vous en ce moment, vous ressentiriez ce charisme naturel qu’il avait. . Les gens avaient tendance à se tourner vers lui d’une manière ou d’une autre. Penser que la présence n’est plus disponible pour le monde est très triste. «

