Le réalisateur de Loki célèbre la grande révélation du dieu de la malice

Le dernier épisode de Loki a révélé que le dieu de la malice est bisexuel, et la réalisatrice Kate Herron a célébré le moment. Depuis son arrivée à bord de la série de production Disney +, Herron avait cherché à intégrer la bisexualité de Loki dans l’histoire d’une manière ou d’une autre. Elle a vu cet objectif réalisé dans le troisième épisode, intitulé Lamentis, et ne pouvait pas être plus fière. S’adressant à Twitter, le réalisateur a partagé quelques captures d’écran de la scène tout en exprimant l’importance d’y parvenir.

A partir du moment où j’ai rejoint @LokiOfficiel c’était très important pour moi, et mon objectif, de reconnaître que Loki était bisexuel. Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais je suis heureux, et le cœur est si plein, de dire que c’est maintenant Canon en #mcu#Loki ???????????? pic.twitter.com/lz3KJbewx8 – Kate Herron (@iamkateherron) 23 juin 2021

« A partir du moment où j’ai rejoint Loki c’était très important pour moi, et mon objectif, de reconnaître que Loki était bisexuel », dit Herron. « Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais je suis heureux, et le cœur est si plein, de dire que c’est maintenant Canon en [the MCU]. »

Dans l’épisode [Warning: SPOILERS], Sylvie, alias Lady Loki (Sophia Di Martino) et Loki (Tom Hiddleston) se retrouvent piégés sur une lune lointaine qui est sur le point d’être détruite en 2077. Travaillant ensemble pour s’échapper, les deux finissent par avoir des conversations profondes qui touchent à leur vie personnelle. Sylvie révèle qu’elle a entretenu une « relation sérieuse à distance avec un facteur » tout en sautant dans le temps. C’est alors que le sujet se tourne vers la vie amoureuse de Loki.

« Et toi? » demande Sylvie. « Vous êtes un prince. Vous avez dû être des princesses potentielles. Ou peut-être un autre prince. À cela Loki répond : « Un peu des deux. Je soupçonne la même chose que toi.

Un atterrissage Loki était un travail de rêve pour Herron, qui était obsédé par le personnage avant son implication. Une fois qu’elle a eu vent que Marvel Studios développait une série sur le dieu de la malice pour Disney +, elle s’est lancée dans une campagne pour diriger la série. Heureusement, le studio a vu la passion de Herron pour le matériau et savait que Loki serait entre de bonnes mains avec elle à la barre. Se référant à la série comme à un travail de « rêve », la réalisatrice a expliqué à quel point elle avait fait de gros efforts pour le poste dans une récente interview avec The Verge.

« J’ai toujours voulu réaliser des histoires à grande échelle et des mondes fantastiques », a-t-elle déclaré. « Je voulais juste faire partie du prochain chapitre de ce personnage et voir ce qu’ils allaient faire de lui. J’ai donc poursuivi Marvel très fortement, dirais-je, pour ce travail. J’étais très enthousiaste. «

Avec Herron comme réalisateur de la première saison, Loki a été développé pour Disney + par Michael Waldron, qui a également été scénariste en chef. Il suit Tom Hiddleston reprenant son rôle de Loki avec le dieu de la malice voyageant dans le temps pour aider la Time Variance Authority à arrêter une plus grande menace. La série met également en vedette Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Sasha Lane et Owen Wilson.

Les trois premiers épisodes de Loki sont diffusés sur Disney+. De nouveaux épisodes sortent le mercredi, et il reste trois épisodes pour la saison. Il y aura beaucoup plus à venir, car une deuxième saison de la série est déjà en développement.

Sujets : Loki