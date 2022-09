Le réalisateur de Logan a évoqué le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine

in

Hugh Jackman reviendra en Wolverine dans Deadpool 3 et le réalisateur de Logan a quelques mots pour parler de ce retour tant attendu. Attention!

©IMDBcarcajous

Hugh Jackman surpris tout le monde quand il est apparu dans une vidéo avec Ryan Reynolds qui lui a demandé s’il était intéressé à revenir en tant que carcajous pour piscine morte 3 à quoi l’Australien a répondu oui. A partir de ce moment, les fans de la Univers cinématographique Marvel ils sont soucieux de connaître les conditions de ce retour. Sera-ce une variante du mutant ? Sera-ce une préquelle du film Logan où Wolverine est mort ? Est-ce un reboot de l’anti-héros ?

Ryan Reynolds et Hugh Jackman continué à s’amuser avec le public dans une vidéo où ils promettaient de lever les doutes des fans du Univers cinématographique Marvel mais ses paroles sont couvertes par la chanson Réveillez-moi avant de partir de Pan! être cet autre pêche à la traîne du Merc with a Mouth qui se nourrit de l’intérêt du public à chaque occasion.

Celui qui a parlé du retour de Hugh Jackman comme Wolverine est James Mangold, qui a réalisé deux entrées mutantes mettant en vedette, bien sûr, l’acteur australien. Dans cette affaire, le cinéaste a été impliqué dans une polémique avec ses followers sur les réseaux sociaux qui n’ont pas tardé à l’attaquer car la première chose qu’il a faite a été de poster un gif de Logan mortellement blessé dans son film, puis Mangold est sorti pour clarifier quelle est sa position concernant ce retour.

Wolverine revient et il y a déjà des réactions

« Oh mon Dieu! Tout le monde se calme. C’est une blague! Je vais bien! Logan sera toujours là. Multivers ou prequel, time warp ou wormhole, canon ou non canon ou même sans raison, j’ai hâte de voir les choses folles que concoctent mes chers amis Ryan Reynolds et Hugh Jackman ! »exprimé sur Twitter James Mangold sur la participation de Wolverine au prochain film de Dead Pool.

après avoir joué Logan, Hugh Jackman et Patrick Stewart ont annoncé leurs retraites respectives du genre super-héros où ils ont passé 17 ans. Ses apparitions dans X Men Les années 2000 en tant que Wolverine et le professeur X, respectivement, ont contribué à inaugurer l’ère moderne des films de bandes dessinées. Cependant, Stewart a déjà fait ses débuts dans le MCU avec une apparition dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Tout semble indiquer que Hugh Jackman jouera un rôle plus important dans piscine morte 3.

Pour sa part James Mangoldqui a dirigé Jackman dans Le Wolverine, Logan, Kate & Léopold et l’a produit en Le plus grand showman, travaille sur le cinquième volet de la populaire franchise Indiana Jones qui, comme nous le comprenons, sera la dernière participation de Harrison Ford comme l’archéologue emblématique qui a marqué plus d’une génération.

