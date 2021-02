Le réalisateur de Godzilla Vs Kong essaie d’éviter cette comparaison entre Batman et Superman

Le prochain Godzilla contre Kong promet d’être le plus grand match de tous les temps pour les deux personnages monstres légendaires de l’Est et de l’Ouest. Hollywood a déjà plongé ses orteils dans des affrontements épiques, plus récemment avec Batman contre Superman, qui a vu le chevalier noir affronter l’homme d’acier. Dans une récente interview avec Collider, Godzilla contre Kong le réalisateur Adam Wingard a révélé un aspect particulier de BvS qu’il a essayé d’éviter pour son prochain film.

« Batman contre Superman pour l’utiliser comme exemple, et ce n’est que mon avis, mais mon problème avec ce film est vraiment que c’est un nouveau Batman. C’est Ben Affleck est Batman, et c’est … Et jusqu’alors Christian Bale était le Batman définitif, et donc c’était comme, d’accord, maintenant que nous faisons Batman contre Superman, nous redémarrons également Batman. Donc, cela ressemble à un univers différent, ce que c’est, et donc c’est un Batman différent. Donc il n’a pas ce genre de chose, c’est le match ultime de ces personnages. Il y a quelque chose qui cloche à ce sujet, et donc [Godzilla vs. Kong], Je ne voulais pas ce sentiment. «

Les remarques de Adam Wingard ont été réalisés dans le cadre de la conception du singe géant et du lézard géant pour leur nouveau film. Certains fans se sont plaints que la taille de Godzilla semble avoir changé pour le rendre plus égal physiquement à Kong. Selon Wingard, la conception des deux mastodontes est cohérente avec leurs apparitions précédentes dans la franchise MonsterVerse de Legendary.

« Normalement, comme le légendaire permettrait aux réalisateurs de donner leur avis Godzilla et j’aurais pu les changer. J’aime comment [Godzilla: King of the Monsters director Michael] Dougherty les a en quelque sorte mis à jour avec les feuilles d’érable classiques sur son dos. Mais pour moi, c’était, je voulais que cela ressemble au Godzilla auquel nous avons été habitués pour les derniers films, et je voulais que Kong se sente comme le Kong que nous avions à Skull Island afin que quand ils se soient vraiment battus senti que c’était vraiment eux qui se battaient. C’était donc l’une des principales choses à faire, et, vous savez, oui, ce serait l’un de mes points de friction absolus, même si j’aurais probablement aimé, par exemple, rendre la tête de Godzilla un peu plus grande, la sienne. la tête est un peu petite, tu sais? Cette plainte n’est pas perdue pour moi, mais à la fin de la journée, c’est comme: « C’est le Godzilla que nous avons ici, c’est le légendaire Godzilla, et … voyons comment il correspond avec King Kong. N’essayons pas d’aimer, de changer les choses et de faire quelque chose de différent. «

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong stars Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 31 mars. Cette nouvelle provient de Collider.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Batman vs Superman