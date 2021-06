Le réalisateur de « God of War » assume la responsabilité du retard de la suite

Il y a quelques jours, les responsables PlayStation ont confirmé aux utilisateurs de consoles que le nouvel opus de « God of War » ne verra pas le jour en 2021, il faudra donc attendre l’année prochaine pour connaître la nouvelle aventure de Kratos.

Comme si cela ne suffisait pas à provoquer l’indignation de nombreux internautes, il a été confirmé que la suite attendue de « God of War » ne sera pas une exclusivité PlayStation 5, car sa version correspondante pour PS4 est également en préparation. a conduit à des messages de harcèlement irrationnels à certains des membres de l’équipe de développement du jeu.

Corey Barlog, directeur créatif de SIE Santa Monica Studio et qui était le réalisateur et scénariste de la livraison de « God of War » lancée en 2018, s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour informer les fans qui ont besoin de lui exprimer leur frustration face à l’état actuel de le jeu, qu’ils viennent le télécharger contre lui.

Barlog a fait cette déclaration après qu’Alanah Pearce, l’une des scénaristes de la suite attendue, ait partagé sur ses réseaux sociaux qu’elle a reçu d’innombrables messages haineux depuis son embauche dans le projet et maintenant de nombreux utilisateurs la désignent comme responsable du retard. Du jeu.

Pour de vrai, vous tous, c’est de la MERDE ! Vous voulez être en colère contre quelqu’un pour TOUT ce qui concerne GOW – le retard, ps4 / 5, les trolls, la taille des sous-titres, Sigrun, etc. – soyez en colère contre moi. J’ai fait les appels. J’ai fait ça. Ne dérangez pas l’équipe, ce sont tous de très bonnes personnes qui font du bon travail. pic.twitter.com/D5rsvzFmgV – cory barlog (@corybarlog)

« Ce sont vraiment des conneries », a commenté Balrog dans son message. « Si vous voulez être en colère contre quelqu’un parce que God of War a été retardé, faites-le avec moi. J’ai fait les appels. Je l’ai fait. Ne dérangez pas l’équipe, ce sont de très bonnes personnes qui font un excellent travail », a déclaré le manager de Santa Monica.

Barlog ne s’est pas arrêté là, profitant de l’occasion pour féliciter l’équipe travaillant sur le jeu. «Chaque humain dans le studio est là spécifiquement parce qu’ils sont tellement exceptionnels dans ce qu’ils font. Nous sommes meilleurs grâce à eux. J’ai de la chance que quelqu’un prête ses talents et son intelligence à mes conneries. Pour une raison quelconque, ils le font et je les aime pour ça. » Le nouvel opus de « God of War » est toujours en attente de la date de sortie officielle.