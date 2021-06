Le réalisateur de « Ghostbusters: Afterlife » présente une nouvelle vidéo spéciale

Sony Pictures a dévoilé un nouveau regard sur les coulisses du film très attendu « Ghostbusters: Afterlife », préparant un peu le public au « passe-courrier » d’une nouvelle génération de héros dans le nouvel opus de l’un des films les plus acclamés. franchises.et attachant de tous les temps.

Le film présente Carrie Coon, Finn Wolfhard et Mckenna Grace dans le rôle de la famille d’Egon Spengler, l’un des premiers Ghostbusters joué par le regretté acteur et réalisateur Harold Ramis, il est donc naturel de s’attendre à ce qu’Ivan Reitman, réalisateur des deux originaux. livraisons, celui qui passe désormais le commandement à son fils Jason, qui dirige cette nouvelle aventure.

En plus de présenter des images du nouvel opus et de leurs « coulisses », les deux Reitman partagent avec le public quelques mots sur la relation entre eux et comment cela a influencé « Afterlife ». « J’ai grandi en tant que fan. Il avait le costume, la chemise, la casquette. Maintenant, à cet âge, je me retrouve à essayer de comprendre qui est mon père, et qui il était quand il a fait ce film », explique Jason.

J’ai maintenant l’âge de mon père lorsqu’il a fait les premiers Ghostbusters, et j’essaie de le comprendre comme Phoebe et Callie essaient de comprendre d’où elles viennent.

Jason Reitman assure que « Ghostbusters: Afterlife » est un film sur la famille qui a été réalisé par une famille, donc le public aura l’impression que c’est comme le « passage du courrier », métaphoriquement, de la même manière que l’histoire présente le passe le sac à dos proton.

Le père de Reitman n’est pas le seul à louer son travail sur le plateau de tournage. Dan Aykroyd, acteur de la série originale et l’un de ses co-créateurs, a assuré dans une récente interview avec Cigar Aficionado: « Jason est le parfait héritier de l’héritage en tant qu’écrivain, narrateur et réalisateur. Sa vision dérive sans mesure, respectueusement et honnêtement des bandes originales. J’ai hâte de voir les répliques en salles. »

« Ghostbusters: Afterlife » présente une nouvelle génération de personnages à travers Callie, la fille d’Egon, qui avec ses enfants Phoebe et Trevor ont déménagé dans l’ancienne maison de leur grand-père à Summerville, Oklahoma, où ils doivent faire face à une nouvelle menace surnaturelle avec M. Grooberson, instituteur et fan de Ghostbusters (interprété par Paul Rudd). Le film sortira en salles le 11 novembre.