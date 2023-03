Le réalisateur de Black Panther va faire un remake de X-Files

in

Ryan Coogler, le cinéaste derrière le film Marvel nominé aux Oscars, a déjà un nouveau projet en route.

© IMDbLes X-Files.

Les fichiers X est une série qui a laissé une marque indélébile dans la science-fiction, tant sur le petit écran que sur le grand écran. Avec David Duchovny et Gillian Anderson à la tête, comme Mulder Fox et Dana Scullyce série a captivé le public avec son intrigue intrigante et ses personnages fascinants.

Après des années d’attente Les fichiers X est sur le point de revenir dans un remake réalisé par ryan coglerle réalisateur talentueux à l’origine de succès récents tels que Panthère noire et croire. Les fans sont ravis du retour mais seront sûrement méfiants pour voir ce que cette nouvelle version apportera à la table.

La nouvelle série aurait une distribution diversifiée et est bénie par Chris Carterle créateur de Les fichiers X. Dans une interview avec « Sur la côte »un programme de la Radio-Canada, Puisard Il a confirmé son soutien au remake et a donné quelques détails minimes sur ce à quoi s’attendre de la production.

Bien qu’il y ait beaucoup d’attentes pour la série, tout indique que nous ne verrons pas David Duchovny ni à gillian anderson dans Les fichiers X. Ce qui n’a pas encore été confirmé, c’est si la nouvelle version sera une redémarrer ou s’il continuera l’intrigue de la série classique avec de nouveaux personnages qui perpétuent l’héritage de ces acteurs.

+Où voir The X-Files complet

Pour ceux qui souhaitent voir la nouvelle version de Les fichiers Xla série peut être appréciée en Espagne et en Amérique latine à travers Disney+ et Étoile+, respectivement. La série originale se compose de 11 saisons et 218 épisodes au total, tandis que la nouvelle version n’a pas encore été confirmée combien d’épisodes elle aura dans sa première tranche.

