Le réalisateur de « Ant-Man 3 » annonce le début de son tournage

La production de « An-Man and the Wasp: Quantumania » est officiellement entrée en production. Le réalisateur Peyton Reed, responsable des deux volets précédents, revient au MCU avec l’une des trilogies les plus drôles de la franchise avec le retour de Paul Rudd et Evangeline Lilly en tant que duo de héros titulaire, ainsi que la présence de Michael Douglas et Michelle. Pfeiffer.

Dans cette nouvelle aventure, Scott Lang (Rudd) et Hope Van Dyne (Lilly) feront face à une redoutable menace en confirmant que « Kang le conquérant » (ou au moins une de ses variantes) sera le méchant principal de l’histoire, avec Jonathan La performance des majors après ses débuts au MCU avec la série « Loki ». De plus, le film ajoute un nouvel élément grâce à Kathryn Newton, qui incarnera Cassie, la fille de Scott.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Emilia Clarke plaisante sur le secret de son rôle dans le MCU

En marge du Comic-Con de San Diego, qui s’est déroulé virtuellement ce week-end, Peyton Reed a officiellement annoncé le début du tournage du film avec une photographie de l’étrange lapin en peluche que le personnage de Rudd a offert à sa fille dans le premier tranche de la série, annonçant qu’il a commencé à filmer la photographie principale sur la bande.

La production de « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » a été sévèrement retardée par la pandémie, bien que certains progrès aient été réalisés dans son développement depuis l’année dernière. Marvel Studios a embauché Jeff Loveness de la série « Rick et Morty » pour écrire le scénario au début de 2020, et Majors a rejoint le casting en septembre de la même année. Par coïncidence, l’acteur travaillerait sur « Loki » avec un autre scénariste de la production Adult Swim : Michael Waldron.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Norman Reedus veut jouer à Ghost Rider dans le MCU

La phase 4 du MCU semble indiquer une nouvelle direction pour la franchise avec l’introduction du multivers, un sujet que « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » abordera sûrement. Compte tenu de l’ampleur de la menace que Kang fait peser sur l’univers Marvel dans les bandes dessinées, on pense que Scott et sa compagnie n’auront qu’une rencontre fortuite avec le « conquérant du futur », préparant le terrain pour une future confrontation dans un film possible. des « Vengeurs ».

L’arrivée de Kathryn Newton, devenue ces dernières années l’une des jeunes actrices les plus recherchées de l’industrie, signifie que Cassie aurait un rôle plus important dans ce nouvel opus, ainsi que dans les futures productions de Marvel Studios. « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » sortira en salles en février 2023.