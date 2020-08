Que se passe-t-il en Russie?

C’est l’une des histoires les plus horribles que nous ayons rencontrées récemment. Tel que rapporté par Miroir, Le rappeur russe Andy Cartwright a été démembré par sa femme devant leur bambin. Ensuite, sa femme aurait conservé ses organes dans la machine à laver tout en gardant son corps dans un réfrigérateur. Andy Cartwright, de son vrai nom Alexander Yushko et sa femme, Marina Kukha, vivaient à Saint-Pétersbourg. Kukha a admis aux enquêteurs qu’elle avait démembré son mari, bien qu’elle prétende ne pas l’avoir tué. Son histoire est que la rappeuse est décédée d’une overdose de drogue, qu’elle a décrite comme une «mort sans gloire». Pour cacher la mort, elle a utilisé une scie à métaux, un couteau, un marteau, un bol en plastique et une planche à découper pour démembrer le corps de Cartwright sur une période de quatre jours. Leur fils de 2 ans serait resté à la maison pendant toute la durée de l’épreuve. Bien que les amis du rappeur aient dit qu’il avait parfois des problèmes avec l’alcool, ils n’ont pas corroboré les allégations de consommation de drogue de Kukha. Les autorités pensent que sa mère était également impliquée et lui ont ordonné de rester dans la ville pendant l’enquête. Kukha devrait subir un test polygraphique dans le cadre de l’enquête. Elle a affirmé avoir trouvé une seringue à côté du corps de Cartwright.