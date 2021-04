Le ralentissement des émissions pendant le COVID-19 ne suffit pas à améliorer les tendances climatiques, selon un rapport

Alors que l’humanité a été forcée de rester chez elle pendant une partie considérable de 2020 pour aider à prévenir la propagation de l’épidémie mondiale de coronavirus, les agences spatiales et les instituts de recherche du monde n’ont pas tardé à souligner les points positifs: la dissipation de la pollution atmosphérique se dégage des nuages ​​au-dessus des grandes villes, visibles dans les images satellites, et des réductions généralisées des concentrations de polluants nuisibles tels que le dioxyde d’azote. En fait, nous a-t-on dit, la nature guérissait alors que l’humanité se débattait, et les dauphins repérés dans les canaux de Venise étaient censés en être la preuve.

Le rapport sur l’état du climat mondial 2020 publié lundi 19 avril par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), l’organisme des Nations Unies promouvant la coopération internationale dans les domaines de la science atmosphérique, de la climatologie et de l’hydrologie, montre que l’optimisme était plutôt prématuré. En fait, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre ont continué d’augmenter en 2020. Les concentrations de dioxyde de carbone, l’agent de réchauffement climatique le plus notoire, ont atteint 410 parties par million, contre 408 en 2018, indique le rapport.

De plus, 2020 a été l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées malgré le développement de l’effet La Niña, un modèle climatique dans l’océan Pacifique qui refroidit généralement le climat. Les températures mondiales moyennes ont grimpé de 2,16 degrés Fahrenheit (1,2 degrés Celsius) au-dessus des niveaux préindustriels, se rapprochant de la limite de 2,7 degrés F (1,5 degrés C) fixée dans l’Accord de Paris, signé lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 à Paris. Tout comme les années précédentes, le réchauffement s’est déroulé deux fois plus vite dans l’Arctique que dans le reste du monde, provoquant un rétrécissement record de la glace de mer arctique entre juillet et octobre 2020.

Comme Maxx Dilley, directeur du programme climat à l’OMM, l’a déclaré à 45secondes.fr, le ralentissement économique du COVID-19 n’a pas beaucoup entamé les données.

« Les concentrations de gaz à effet de serre ont continué d’augmenter à un rythme croissant même s’il y avait une réduction mesurable des émissions », a déclaré Dilley. « Le ralentissement du COVID-19 était trop court et trop faible pour faire une différence mesurable dans les concentrations. »

Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus Climate Change de l’Union européenne, qui traite les données des constellations de satellites Copernicus de surveillance de l’environnement en Europe et a contribué au rapport, a déclaré à 45secondes.fr qu’en Europe, la pandémie avait entraîné une diminution des émissions d’environ 8%. , cela n’a ralenti que légèrement la vitesse à laquelle les concentrations de gaz à effet de serre augmentaient.

Les concentrations, a expliqué Dilley, sont cumulatives. Les nouvelles émissions s’ajoutent aux concentrations déjà présentes dans l’atmosphère, à moins que les puits de carbone naturels, que la planète utilise pour maintenir l’équilibre, absorbent plus de carbone que les humains n’en émettent.

Mais comme le rapport l’a souligné, ces mécanismes naturels d’élimination des gaz à effet de serre pourraient devenir moins efficaces en raison des concentrations croissantes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

L’océan absorbe environ 23% de toutes les émissions de CO2 d’origine humaine, mais comme ce CO2 réagit avec l’eau de mer, l’eau devient plus acide. Plus l’eau est acide, plus sa capacité à absorber le CO2 de l’atmosphère est mauvaise, indique le rapport. La tendance à l’augmentation de l’acidité (diminution du pH), détectée pour la première fois dans les années 1980, s’est poursuivie en 2019 et 2020 sans relâche, selon le rapport.

« Les émissions arrivent plus rapidement que le [carbon] les puits réagissent à eux « , a déclaré Dilley. » Il existe encore de nombreuses inconnues scientifiques sur la capacité d’absorption des océans et quand on s’attend à ce que cela plafonne. En fait, beaucoup de méthane est piégé dans le fond de la mer, gelé par la combinaison de la haute pression et de la basse température, et à un moment donné, cela pourrait aussi être libéré. ​​ »

Le rapport a également révélé que la température de l’océan mondial était la plus élevée jamais enregistrée en 2019 à des profondeurs allant jusqu’à 2000 mètres (1,2 miles). Bien que les données de 2020 n’aient pas encore été entièrement traitées, une analyse préliminaire a suggéré que 2020 était sur la bonne voie pour établir un nouveau record, indique le rapport.

Le rapport, selon Dilley, envoie un signal fort que le monde est loin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, qui oblige les pays à travailler pour maintenir la hausse de la température moyenne mondiale en dessous de 3,6 degrés F (2 degrés C), mais de préférence. en dessous de 1,5 degrés C (2,7 degrés F), par rapport aux niveaux préindustriels.

«Le rapport montre que nous sommes déjà à 1,2 ° C par rapport aux niveaux préindustriels et que les concentrations de CO2 continuent d’augmenter», a déclaré Dilley. « L’OMM appelle les pays à relever leurs ambitions pour que nous changions de trajectoire, que les émissions commencent à baisser et que les concentrations commencent à se stabiliser et que nous nous éloignions de cet abîme. »

Le rapport indique également que les six années les plus chaudes jamais enregistrées ont toutes eu lieu depuis 2011, faisant de la décennie 2011-2020 de loin la plus chaude depuis le début des mesures.

« Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer nos efforts pour réduire les émissions et atteindre les objectifs de l’Accord de Paris de 2015 », a déclaré Buontempo. « Ce rapport souligne à quel point un effort soutenu est nécessaire pour réduire la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et par conséquent minimiser les changements du climat mondial. »

Une augmentation de la température au-dessus des niveaux recommandés par l’Accord de Paris entraînerait des changements dangereux de l’équilibre de la Terre, une augmentation de la fréquence et de la gravité des événements météorologiques dévastateurs, une élévation dangereuse du niveau de la mer, une perturbation généralisée de l’agriculture et une érosion de la biodiversité, selon le gouvernement intergouvernemental. Panel sur le changement climatique.

