Le PvP et les invasions de Julianna de Deathloop expliqués dans le panneau QuakeCon

Oui, il semble que nous ayons déjà vu beaucoup de Deathloop, mais bien que l’idée de base soit maintenant largement comprise, il reste encore certains aspects que nous connaissons mal. Par exemple, dans l’exclusivité de la console PlayStation 5 d’Arkane, les joueurs peuvent choisir d’envahir le jeu d’un autre, en prenant le rôle de Julianna. Cette fonctionnalité est quelque chose qui est encore assez mystérieux – ou, c’était. Au cours de la QuakeCon, un panel de plongée en profondeur sur le jeu a passé en revue les détails du gameplay de Julianna, des invasions et des combats PvP.

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessus, qui dure environ 25 minutes. Dans celui-ci, nous voyons quelques extraits de nouveau gameplay du point de vue de Colt et Julianna alors que les deux s’affrontent sur la carte en boucle temporelle. Le directeur du jeu, Dinga Bakaba, explique ce mode de jeu alternatif. Vous pouvez choisir de jouer en tant qu’antagoniste et d’envahir un joueur aléatoire ou un ami, en protégeant la boucle temporelle et en tuant Colt. Ses capacités et ses armes correspondent à celles du personnage principal, ce peut donc être une bataille très difficile qui dépendra des compétences du joueur et de sa connaissance de l’environnement.

Il semble que tuer Julianna en vaudra la peine pour les joueurs de Colt, car elle laisse tomber un butin très précieux qui vous aidera dans votre course actuelle tout au long du cycle. D’un autre côté, il semble que la motivation pour jouer en tant que Julianna et tuer un autre joueur soit simplement de fournir un changement de rythme, une perspective alternative et de repartir avec des anecdotes de gameplay significatives. En d’autres termes, vous incarnerez Julianna parce que c’est amusant de baiser les autres parfois.

Il y a bien sûr beaucoup plus de détails dans la vidéo, alors assurez-vous de la regarder. Parmi les autres sujets abordés lors du panel, citons la nature de la relation entre Colt et Julianna, la conception du « casse-tête du meurtre » au cœur du jeu, et plus encore.