Le prototype du vaisseau spatial SN10 de SpaceX atterrit après le lancement d’un test épique – mais explose ensuite

Le dernier SpaceX Vaisseau spatial prototype est sorti dans un flamboiement de gloire.

Le vaisseau spatial Starship SN10 a atterri avec succès après un vol d’essai à haute altitude aujourd’hui (3 mars), une étape importante pour la société et ses ambitions sur Mars en équipage. Mais le véhicule n’a pas réussi à se maintenir, explosant environ huit minutes après l’atterrissage.

Le gros SN10 en acier inoxydable (abréviation de «Serial No. 10») lancé depuis le site du sud du Texas de SpaceX à 18 h 15 HNE (23 h 15 GMT), s’est élevé à 10 km dans le ciel, puis est revenu sur Terre pendant un touché en douceur 6 minutes et 20 secondes après le décollage.

Le prototype de fusée Starship SN10 de SpaceX a été lancé lors d'un vol d'essai de 10 km et a cloué son atterrissage sur le site d'essai de la société près de Boca Chica Village, dans le sud du Texas, le 3 mars 2021. (Crédit d'image: SpaceX)

Le prototype de fusée Starship SN10 de SpaceX explose après un décollage réussi et un atterrissage en douceur sur le site de lancement de la société dans le sud du Texas le 3 mars 2021. Cette vue a été fournie par SPadre.com. (Crédit d'image: Spadre.com via YouTube)

C’était le troisième vol d’essai à haute altitude pour un véhicule Starship, mais le premier à avoir réussi un atterrissage. Les deux prédécesseurs immédiats de SN10, SN8 et SN9, ont bien volé lors de leurs escapades – respectivement le 9 décembre 2020 et le 2 février de cette année – mais tous deux ont touché le sol durement et se sont retrouvés en morceaux.

« La troisième fois est un charme, comme on dit », a déclaré l’ingénieur principal d’intégration de SpaceX, John Insprucker, lors de la webémission de lancement de SpaceX aujourd’hui. « Nous avons eu un touché doux et réussi sur l’aire d’atterrissage qui a couronné un magnifique vol d’essai du Starship 10. »

Mais ce n’était pas la fin de l’histoire. Quelques flammes étaient visibles près de la base de SN10 peu de temps après l’atterrissage, et c’était un signe de choses à venir: le véhicule a explosé sur la piste d’atterrissage vers 18h30 HNE (23h30 GMT), se levant et s’effondrant à nouveau dans une énorme boule de feu. .

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des charges utiles sur la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines, et pour effectuer toutes les autres missions requises par l’entreprise. En effet, SpaceX prévoit de supprimer progressivement son autre matériel de vol – les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy et les capsules de cargaison et d’équipage Dragon – et de laisser Starship prendre en charge toute la charge, a déclaré le fondateur et PDG de la société, Elon Musk.

Starship se compose de deux éléments: un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et une fusée géante connue sous le nom de Super Heavy, tous deux conçus pour être entièrement et rapidement réutilisables. Les deux seront alimentés par le moteur Raptor de nouvelle génération de SpaceX – six pour Starship et environ 30 pour Super Heavy, a déclaré Musk.

Le vaisseau final sera suffisamment musclé pour se retirer de la lune et de Mars, mais il aura besoin de l’aide de Super Heavy pour quitter notre Terre beaucoup plus massive. Après avoir lancé Starship to Earth orbite, l’énorme booster reviendra sur Terre pour un atterrissage vertical, comme le font déjà les premiers étages de Falcon 9 et Falcon Heavy.

Musk pense que la combinaison de la réutilisation rapide et de la puissance de Starship – le système sera capable de lisser plus de 110 tonnes (100 tonnes métriques) en orbite terrestre basse, selon sa page de spécifications SpaceX – est la percée qui fera des exploits ambitieux tels que Mars. établissement économiquement réalisable. Et la colonisation de Mars est l’ambition motrice de Musk; il a répété à plusieurs reprises qu’il avait fondé SpaceX en 2002 principalement pour aider l’humanité à devenir une espèce multiplanète.

Le prototype de fusée Starship SN10 de SpaceX explose après un décollage réussi et un atterrissage en douceur sur le site de lancement de la société dans le sud du Texas le 3 mars 2021. Cette vue a été fournie par SPadre.com. (Crédit d’image: Spadre.com via YouTube)

SpaceX effectue une itération vers le dernier vaisseau spatial Starship via une série de prototypes de plus en plus complexes. Par exemple, les premiers vaisseaux spatiaux à décoller étaient des véhicules monomoteurs qui volaient à environ 150 mètres de haut. SN8, SN9 et SN10 arboraient tous trois Raptors, ainsi que des volets avant et arrière pour un contrôle aérodynamique, de sorte qu’ils volaient beaucoup plus haut.

SN10 a utilisé ces volets aujourd’hui alors qu’il montait dans le ciel du sud du Texas. Le véhicule a effectué un certain nombre de manœuvres en vol précises, y compris un vol stationnaire soutenu à l’altitude maximale de 6,2 milles, une descente horizontale et un «retournement d’atterrissage» dramatique pour se redresser à temps pour le toucher des roues.

Tout cela s’est produit un peu plus tard dans la journée que SpaceX ne l’avait prévu. SN10 devait initialement être lancé à 15 h 14 HNE (18 h 14 GMT) aujourd’hui, mais cette tentative a été abandonnée juste après l’allumage du moteur lorsque l’ordinateur du vaisseau spatial a détecté quelque chose d’anormal. L’annulation a été causée par une « limite de poussée élevée légèrement conservatrice », Musk a déclaré via Twitter cet après-midi. SpaceX a rapidement augmenté cette limite et a préparé SN10 à voler trois heures plus tard.

Nous verrons beaucoup plus de vols d’essai dans les semaines et les mois à venir, car SpaceX construit déjà plusieurs successeurs SN10, ainsi que le premier prototype Super Heavy. Musk a déclaré que la société avait pour objectif de mettre en orbite un prototype de vaisseau spatial cette année, et il s’attend à ce que le système de vol spatial final fasse voler des passagers régulièrement d’ici 2023.

SpaceX a déjà un vol opérationnel Starship qui devrait être lancé cette année-là – la mission « dearMoon » réservée par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Maezawa est à la recherche de membres d’équipage pour le rejoindre lors de ce voyage de six jours autour de la lune, alors jetez votre chapeau dans le ring si vous êtes intéressé.

