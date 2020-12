Le projet « secret » de Facebook change de nom

Le parapluie Facebook n’a pas profité au projet Libra déjà inexistant dans ce cas.

Au cours de l’année écoulée, les crypto-monnaies étaient sur toutes les lèvres, même les citoyens ordinaires qui en savaient peu ou rien. Facebook était également pleinement impliqué dans l’affaire avec Libra, la crypto-monnaie avec laquelle il avait l’intention d’effectuer des paiements via WhatsApp et Messenger.

Le fait est qu’un an plus tard, on en sait peu sur elle. Bien sûr, il n’est pas encore opérationnel et ses créateurs ont décidé changer le cours des affaires … et aussi votre nom. La Balance n’existe plus, maintenant nous devons Bienvenue à Diem.

À la recherche d’une plus grande indépendance

Comme indiqué par les responsables dans une déclaration, la raison principale du changement de nom est avoir une plus grande indépendance ou, en termes textuels, « renforcer l’indépendance organisationnelle ». Ce qui est certain, c’est que Balance Il avait été associé dans le monde entier à Facebook et bon nombre des problèmes que la société a subis irrémédiablement éclaboussés sur la crypto-monnaie.

Au-delà de appellation, l’autre grand aspect qui change avec l’arrivée de Diem est la haute direction. Plus précisément, ils atteindront l’association sept nouveaux postes élevés avec lequel il est prévu de se déplacer plus agilement vers le lancement réel. La déclaration se lit comme suit concernant les rendez-vous:

«Dans le cadre des efforts visant à obtenir l’approbation réglementaire et à progresser vers le lancement, Diem a récemment fait appel à un groupe de professionnels de classe mondiale pour aider à diriger l’Association et Diem Networks, la filiale qui est l’opérateur du système de paiement réglementé. Cela inclut le nomination de Dahlia Malkhi en tant que directeur technique de l’association, Christy Clark en tant que directeur du personnel, Steve Bunnell en tant que directeur juridique et Kiran raj en tant que vice-président exécutif de la croissance et de l’innovation et avocat général adjoint. De plus, Diem Networks a récemment annoncé la nomination de James Emmett en tant que directeur général, Sterling Daines, en tant que Chief Compliance Officer, Ian Jenkins en tant que directeur des finances et des risques, et Saumya bhavsar comme General Counsel.«

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂