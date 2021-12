Le producteur de Spider-Man fait le point sur Venom 3

C’était à peu près gagné d’avance que nous verrions Tom Hardy reprenant son rôle d’Eddie Brock/Venom dans un avenir pas si lointain, et Spider-Man : Pas de chemin à la maison producteur Amy Pascal a confirmé que des travaux sont déjà en cours sur Venin 3. Bien qu’il semble que le film n’en soit qu’aux premiers stades de développement, il est probable que la prochaine sortie de Venom sera en quelque sorte un effort de collaboration à la lumière de la révélation post-crédit que Venom fait désormais partie du MCU, permettant une interaction avec Spider-Man de Tom Holland, ainsi que des méchants de Marvel tels que le Vautour et Morbius qui étaient indiscutablement dans le même univers. Pour l’instant, cependant, il semble qu’il y ait le petit problème d’un petit film qui sortira dans un peu plus d’une semaine qui doit être traité en premier.

S’exprimant dans une interview avec Collider, Pascal a expliqué: « Nous sommes actuellement dans les étapes de planification, mais ce sur quoi nous nous concentrons est de faire en sorte que tout le monde vienne voir Pas de chemin à la maison. »

Bien sûr, ce n’est que naturel car tout l’accent a été mis sur le troisième film solo de Spider-Man du MCU, et bien que nous soyons maintenant certains de voir Tom Holland s’habiller à nouveau à l’avenir, il y a beaucoup de questions sur l’univers dans lequel cela aura lieu et si la confrontation attendue avec Venom arrivera le plus tôt possible. Tandis que Venom : qu’il y ait un carnage le réalisateur Andy Serkis a déclaré que le couple se rencontrerait quelque part sur toute la ligne, la révélation post-crédit du Venin La suite a suscité beaucoup de spéculations sur la question de savoir si cela était vrai ou simplement une déviation.

Dans une interview avec Digital Spy, Tom Hardy a précédemment évoqué l’idée de faire un troisième film et combien tout cela dépendait du succès de l’actuel. Hardy a expliqué :

« Ces choses [usually] venir par trois. S’il doit y en avoir un nouveau – et ils dépendent fortement du succès de chacun, vous ne pouvez donc pas compter qu’ils se reproduisent – tout le monde doit être comme si c’était le dernier. Mais je pense que c’est vraiment important, si vous vous lancez dans quelque chose en pensant qu’un, deux et trois sont identiques… la même histoire, le même film. Pour que vous ne vous surpreniez pas à vous faire surprendre en devant soudain en faire un troisième de nulle part. Il doit y avoir une certaine continuité entre un troisième, un quatrième et un cinquième, et si quelqu’un dit « non », c’est très bien. Lâchez prise et vous passez à autre chose. »

En parlant à ComicBook.com, Serkis avait une position similaire et à l’époque a laissé entendre qu’un nouveau film était déjà en cours de planification. Il a commenté: « Je veux dire, je pense qu’il y a tellement de potentiel dans le vers de Venom pour des voyages vraiment intéressants avant que le genre d’inévitable ne se produise … Je pense que Kelly et Tom ont de toute façon réfléchi à la prochaine étape du voyage . Ils auraient pensé à… Ils auraient eu des plans pour savoir où ils pourraient éventuellement aller après ça… Vous devez. Quand vous entrez dans une franchise, vous devez penser à l’arc , bien sûr. Vous ne pouvez pas penser à eux individuellement. »





Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive dans les cinémas la semaine prochaine, tandis que Venom : qu’il y ait un carnage est toujours à l’affiche dans un petit nombre de cinémas et disponible à l’achat de services à la demande.





