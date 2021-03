Le producteur de SEGA aimerait remasteriser le domaine binaire du jeu de tir PS3 ignoré de manière criminelle

Vous souvenez-vous du domaine binaire? C’était un jeu de tir à la troisième personne PlayStation 3 basé sur l’histoire, du même studio qui fabrique les jeux Yakuza. À sa sortie en 2012, Binary Domain n’a pas eu beaucoup d’impact – mais il se souvient avec tendresse de ceux qui l’ont réellement joué, y compris nous-mêmes.

Il est prudent de dire que nous serions bien prêts pour un remaster, et apparemment, le producteur de Yakuza Daisuke Sato ressent la même chose. Dans une interview avec le site français GameBlog, Sato déclare: « Personnellement, j’aimerais vraiment [remaster Binary Domain] (des rires). Si possible, j’aimerais faire quelques changements que je n’avais pas tout à fait à l’époque et peut-être refaire certaines parties aussi. »Il est intéressant de noter que Sato est également reconnu comme l’un des directeurs de Binary Domain.

Cela signifie-t-il que cela pourrait réellement arriver? Peut-être pas, mais au moins Sato est heureux de vous fournir un devis. Qui sait, peut-être qu’un jour, nous allons faire exploser les membres mécaniques de robots sensibles avec Dan Marshall sur PS5 en 4K époustouflant.

On peut rêver …