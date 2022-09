Le producteur de Scream 6 dit que la franchise pourrait durer éternellement

S’il y a une règle absolue des films d’horreur, c’est qu’il y a toujours de la place pour une autre suite. Alors qu’il apparaissait que le Pousser un cri franchise avait pris fin avec Cri 4et surtout suite au décès du réalisateur Wes Craven, le succès de Pousser un cri (5) plus tôt cette année a vu Cri 6 entrera directement en production avec une date de sortie du 31 mars 2023. En ce qui concerne l’avenir de la franchise au-delà de cela, le producteur Kevin Williamson avait suggéré qu’il n’y avait aucune raison pour que la saga ne puisse pas durer éternellement.





Bien qu’il y ait eu des doutes quant à savoir si un Pousser un cri film sans Craven à la barre fonctionnerait, le retour de nombreux membres de la distribution originale, dont Courteney Cox, Neve Campbell et David Arquette, a contribué à faire du cinquième volet de la franchise un énorme succès. Maintenant, alors que Cri 6 sera sans Neve Campbell, il semble que Williamson n’a aucun doute qu’il y a un bel avenir pour la série au-delà de l’édition de l’année prochaine. Il a dit Collisionneur :

FILM VIDÉO DU JOUR

« À présent [I do think it can go on]. On m’a prouvé que j’avais tort à plusieurs reprises. Étant donné que ce dernier était un tel plaisir… Je pense aussi que l’une des choses merveilleuses à propos de Scream est qu’il y a un tueur différent dans chaque film. Il y a [Jason Voorhees, Michael Myers, or Freddy Krueger], ils ne disparaissent pas. Et Ghostface change avec chaque film, nous avons donc la possibilité de changer le motif, de changer l’histoire, et nous pouvons toujours le tordre et le tourner depuis [the original Scream] a toujours été censé changer la donne.





Cri 6 Sera la fin technique de la deuxième trilogie Scream de Wes Craven

Le plan initial de la Pousser un cri franchise était pour le troisième versement en 2000 pour clore l’histoire. Cependant, 11 ans plus tard, Cri 4 est arrivé, et bien qu’il n’ait pas fonctionné aussi bien que prévu, Wes Craven l’avait prévu pour commencer la deuxième trilogie de films. Bien sûr, en tant que créateur de FreddyCraven n’était pas au-dessus de revigorer une franchise, comme il l’a fait avec Freddy Kruger dans Le nouveau cauchemar de Wes Craven quand il semblait que le démon aux doigts de couteau était mort et enterré.

Cri 6 est le plus remarquable pour avoir changé le lieu de l’histoire, avec Gail Weathers de Courteney Cox et d’autres Pousser un cri survivants quittant Woodsboro pour se diriger vers les lumières brillantes de New York. Ce changement pourrait certainement être le catalyseur pour maintenir la franchise dans plus de films, car laisser derrière le cadre familier apporte certainement une nouvelle saveur à l’atmosphère éprouvée et testée des petites villes des films précédents.

Bien sûr, cette fois-ci, le film est sans Neve Campbell, qui, après être apparu comme le personnage central des cinq Pousser un cri films, a décidé d’abandonner le projet en raison d’un différend salarial. La façon dont la perte du personnage central du film se déroulera est quelque chose que nous ne découvrirons que lorsque Cri 6 arrive dans les salles en mars 2023.