Le producteur de Mortal Kombat a été mis en larmes par une réaction positive de la remorque

Après la sortie de la bande-annonce brutalement brillante de Mortal Kombat, le producteur Todd Garner s’est tourné vers les médias sociaux pour remercier les fans. Garner ne pouvait s’empêcher d’être un peu ému en voyant les réactions extrêmement positives aux images nouvellement publiées, déclarant que tout le travail acharné et le temps passé loin de ses proches en valaient la peine.

« Fans de MK. Je regarde vos réactions à la bande-annonce et je suis en larmes. Parfois, les fans oublient qu’il y a des humains derrière ces films et j’ai personnellement dû être éloigné de ma famille pendant presque 5 mois pour travailler dessus. les sourires et les halètements en ont valu la peine aujourd’hui. Merci! «

Garner a dissipé toute confusion en déclarant qu’ils sont en effet des «larmes de joie pour être clair», quelque chose qui sans aucun doute Combat mortel fan a été réduit à tout en criant « viens ici! » et regarder la bande-annonce pour la centième fois.

Grâce à la bande-annonce, qui a frappé Internet hier avec One Punch trempé de sang, nous avons maintenant une bien meilleure idée de ce à quoi nous attendre du redémarrage à venir. Basé sur la franchise de jeux vidéo du même nom à succès, Combat mortel ne se dérobe clairement pas à la même séquence violente qui a rendu la série si populaire. Quelque chose qui s’est très bien passé avec les fans.

Une plus grande partie de l’histoire a également été révélée, le réalisateur Simon McQuoid révélant qu’une partie du film portera sur « la naissance de Scorpion » et que Sub-Zero sera le principal antagoniste. Le film présentera également un tout nouveau personnage à Combat mortel tradition, combattant MMA Cole Young. Béatement ignorant de son héritage, ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour le traquer, Cole est obligé de partir à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, une force spéciale Major qui porte le même étrange dragon marquant Cole est né avec.

Bientôt, Cole se retrouve au temple de Lord Raiden, un dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, il s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers.

Combat mortel est réalisé par Simon McQuoid, faisant ses débuts en tant que réalisateur de long métrage, à partir d’un scénario de Greg Russo et Dave Callaham. Les stars de cinéma Assassins Wu l’acteur Lewis Tan comme nouveau personnage et premier rôle, Cole Young. Il est rejoint par toute une série de visages familiers de la Combat mortel héritage comprenant Ludi Lin comme Liu Kang, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi / Scorpion, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Briggs, Josh Lawson comme Kano, Joe Taslim comme Bi-Han / Sub-Zero, Tadanobu Asano comme Raiden, Chin Han comme Shang Tsung, Max Huang comme Kung Lao et Daniel Nelson comme Kabal.

Combat mortel devrait sortir en salles et sur le service de streaming HBO Max de Warner Bros. Pictures le 16 avril 2021. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Todd Garner.

