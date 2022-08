Le producteur de la liste des terminaux dit que les critiques le détestent pour ne pas avoir "Woke Stuff Poussé dedans."

Chris Pratt a déjà connu un grand succès cet été dans les salles, et bien qu’il ait été déchiré par la critique, sa série Amazon Prime Video The Terminal List a été un énorme succès avec plus de 1,6 milliard de minutes visionnées au cours de ses sept premiers jours. Le producteur exécutif de la série, Jack Carr, qui a également écrit la nouvelle série sur laquelle elle est basée, a déclaré qu’il pensait que la série avait été critiquée pour ne pas avoir « ce truc éveillé dedans ».

Quand cela vient à La liste des terminauxSelon les scores de Rotten Tomatoes, il ne pourrait pas y avoir de plus grand fossé entre le taux d’approbation actuel de 39 % de 56 critiques et le score d’audience de 94 % qui est l’accumulation de plus de 3500 utilisateurs. Ne prendre en compte que les 19 notes des meilleurs critiques du site aggrave encore le score lamentable, le ramenant à seulement 26%, le consensus étant que la série est chaotique, absurde et « un fantasme de corruption et de violence vertueuse ». Cependant, un simple coup d’œil aux nombreuses critiques d’audience révèle un contraste frappant avec des expressions telles que « brillamment écrit », « action de torsion et de rotation » et « Pratt est incroyable » étant fréquemment utilisées.

Carr a récemment déclaré à Fox News que bien que la série n’ait pas d’agenda politique et qu’elle ne soit ni réveillée ni anti-réveillée, de nombreux critiques sont contre la série parce qu’elle ne « promeut » tout simplement pas les agendas qu’ils veulent faire avancer. Il a dit:

« Nous ne mentionnons pas la droite, la gauche, les conservateurs, les libéraux, aucune de ces choses n’est même mentionnée. The Daily Beast, en particulier, leur critique était assez méchante. Mais ils voient un drapeau américain et ils s’énervent. Ou ils voient quelqu’un qui est compétent avec les armes et qui a un certain état d’esprit et tient ceux qui sont au pouvoir responsables de leurs actes et ils le perdent un peu. Nous ne l’avons pas fait pour les critiques. Ce qui est important pour moi et pour Chris Pratt, c’est que nous ayons fait quelque chose qui parlerait aux membres de l’armée qui sont descendus dans le champ de tir au cours des 20 dernières années afin qu’ils puissent s’asseoir et dire : « Ces gars ont travaillé et ont fait un show ça me parle.’

Chris Pratt célébré La liste des terminaux Succès

Chris Pratt a connu des moments difficiles ces derniers temps, avec de nombreux rapports sur ses convictions personnelles partagées sur les réseaux sociaux, et il s’est retrouvé à nouveau dans les gros titres lorsqu’il a célébré le succès de La liste des terminaux en partageant un Courrier quotidien article portant le titre, « Le nouveau ‘Yellowstone‘: Le nouveau thriller Navy de Chris Pratt ‘La liste des terminaux‘ défie les critiques cinglantes des critiques réveillés pour faire grimper le tableau des notes avec 1,6 milliard de minutes de flux.

À une époque où tout le monde se méfie de tout ce qui ne tient pas compte de l’inclusion des races, de l’orientation sexuelle ou du genre, La liste des terminaux vaque à ses occupations comme une série qui tourne autour de la masculinité et n’essaie pas d’être autre chose. Il semble que bien que cela n’atteigne pas la cible de la majorité des critiques, il touche une corde sensible avec des milliers de téléspectateurs.

