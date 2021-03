Le prochain Xiaomi Mi MIX a déjà une date de sortie

Le nouveau Xiaomi Mi Mix sera présenté le 29 mars, au milieu de grandes attentes pour voir s’il s’agira du premier terminal pliable de la marque chinoise.

Il n’y a pas une semaine dans toute l’année dans lequel nous ne recevons pas une ou plusieurs nouvelles sur les nouveaux terminaux Xiaomi et cela ne fera pas exception, car après que tous les détails du Xiaomi Mi 11 Lite aient été divulgués hier, nous avons maintenant fini de savoir que le géant chinois a déjà fixé une date pour le lancement du nouveau Mi Mix, et ce sera très bientôt.

Quel sera le pari de Xiaomi pour le nouveau Mi Mix?

Grâce à une publication de Lei Jun, PDG de Xiaomi, sur le réseau social chinois Weibo, nous avons appris que le géant chinois fêtera un nouvel événement le 29 mars dans lequel ils devraient présenter le nouveau Xiaomi Mi Mix.

Du Xiaomi Mi MIX original au Xiaomi Mi MIX 3: c’est ainsi que Xiaomi a travaillé le format «tout écran»

Dans le vaste catalogue de terminaux du fabricant chinois, la famille Mi Mix a toujours été le plus révolutionnaire et innovant au niveau technologique, de la première génération avec un écran avec peu de cadres et sans haut-parleur pour les appels car le son était transmis à travers l’écran au Mon mix alpha, un modèle avec un écran enveloppant qui n’a jamais été commercialisé.

Après les nombreuses rumeurs qui nous parviennent à propos de le nouveau membre de la famille Mi Mix, dont certains ont même misé sur l’arrivée de la deuxième version du Mi Mix Alpha, le constructeur chinois vient d’annoncer une présentation pour lundi prochain dans laquelle l’invitation est indiquée: « Le 29 mars, nous aurons une conférence sur le Mi Mix ».

Compte tenu de l’ambiguïté de cette invitation, nous pouvons spéculer avec diverses théories sur ce que le géant chinois peut présenter lundi prochain.

Les principales options envisagées par les experts sont qu’une Xiaomi Mi Mix 4, dont on parlait déjà il y a quelques semaines ou on pouvait même voir l’arrivée d’un Xiaomi Mi Mix Alpha 2, dont de nouvelles images réelles sont apparues il y a quelques jours qui suggèrent qu’il pourrait devenir le premier terminal pliable de la société chinoise.

Xiaomi pourrait lancer le premier mobile au monde avec une charge de 200 WXiaomi pourrait lancer le premier mobile au monde avec …

Quoi qu’il en soit, nous devrons encore attendre un peu pour savoir quelle surprise Xiaomi nous a préparée. votre nouvelle génération de smartphones de la gamme premium.

