Le prochain mobile Motorola à la couleur de l’année est filtré, et il est beau

Ces jours-ci, Motorola fait la une des journaux pour de nombreuses raisons. Si nous avons récemment parlé de la façon dont vous pourriez télécharger les fonds Motorola Edge 30 Neo, et que le premier téléphone avec un capteur 200MP sera votre truc, aujourd’hui nous avons appris que il y aura un nouveau téléphone léger Motorola selon une fuite.

Pas seulement un nouveau téléphone légermais il sortira aussi dans lequel PANTONE a choisi comme couleur de l’année: le PANTONE 17-3939 Very Peri comme répertorié dans GSMArena, bien que selon le support il sera disponible en trois autres couleurs. Il est évident que chacun a ses goûts personnels, mais ce qui est indéniable, c’est que la couleur de l’année est pour le moins frappante.

Voici le Motorola Edge 30 Neo Lite

Le tout nouveau look de ce Motorola Edge 30 Neo Lite a été divulgué par Roland Quandt sur Twitter. Peu de détails sont proposés en termes de caractéristiques ou de fonctions, mais cela confirme qu’il y aura une seule caméra avant et deux capteurs arrière, avec le capteur principal étant de 64 mégapixels. Il comportera également une stabilisation optique de l’image. Les boutons de volume et le bouton d’alimentation se trouvent sur le côté droit de l’appareil.

On fait tous du violet ces temps-ci… pic.twitter.com/4G2LxLLRva – Roland Quandt (@rquandt) 5 septembre 2022

Sinon, on dit que le capteur d’empreintes digitales ira sur l’écran, qui selon ce qui est collecté sera OLED. On estime que ce sera une amélioration par rapport au téléphone précédent léger de la société, le Motorola Edge 20 Lite, qui l’a monté d’un côté.

D’après les photos, pas de prise jack 3,5 mm, ce qui peut être décevant pour certains utilisateurs. On rappelle cependant qu’il existe des écouteurs adaptés à la connectique USB type C qui devraient tout aussi bien fonctionner. Nous ne savons pas si les haut-parleurs terminaux seront stéréo ou non, pour l’instant.

