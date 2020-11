Le prochain film d’horreur de Jordan Peele obtient une date de sortie

Jordan Peele, l’un des cinéastes d’horreur les plus acclamés de mémoire récente, devrait livrer son suivi «Nous» en juillet 2022.

Les cinéphiles sont probablement loin du fait que quelques cinéastes définissent actuellement le paysage de l’horreur moderne, avec Ari Aster, Robert Eggers et Jordan Peele parmi les innovateurs de premier plan. Et bien que Peele travaille principalement en tant que producteur ces derniers temps, ayant récemment apporté son soutien au prochain Candyman reboot, beaucoup attendaient avec impatience sa prochaine incursion de réalisateur. En l’occurrence, le retour du lauréat d’un Oscar a officiellement ouvert une fenêtre de sortie. Charley Gallay / Getty Images Selon The Hollywood Reporter, le troisième film sans titre de Jordan Peele a obtenu la date de sortie du 22 juillet 2022 – mais il convient de noter que la pandémie COVID-19 en cours n’a entraîné aucune pénurie de retards, et ce ne serait pas surprenant. si celui-ci en souffre quelques-uns tout au long des étapes de production. À condition qu’il parvienne à respecter la date limite, cela renforcerait la spéculation déjà croissante selon laquelle 2022 sera une année de retour majeur pour une industrie cinématographique absolument ravagée par la pandémie de coronavirus. Bien que les détails entourant l’intrigue soient rares, il a été confirmé que Peele écrira, réalisera et produira à nouveau le film, son deuxième contrat universel de cinq images. On doit se demander quel terrain il couvrira dans son troisième film, ou s’il continuera à mélanger des commentaires sociétaux plus profonds avec des intrigues vraiment troublantes. Pour l’instant, Peele n’a pas encore déçu, avec les deux Sortez et Nous gagner des éloges à sa sortie. Cela va de soi que l’ancien acteur comique ne fait que commencer. Bien qu’il soit encore dans plus d’un an et demi, gardez un œil sur les nouvelles du prochain film de Peele à mesure qu’il fait surface et assurez-vous de marquer vos calendriers pour le 22 juillet 2022.