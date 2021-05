Le prochain Call of Duty en 2021 aura un nouveau mode Zombies

Samsung 50Q80A 2021 - QLED 4K UHD - Smart TV 50''

Samsung Q80A - QLED 4K UHD 2021 - Smart TV L'alliance parfaite de l'image et du son. Full LED local dimming: Des contrastes améliorés pour des noirs profonds Dalle native 100hz QLED 100% ColorVolumeQLED100% ColorVolume HDMI 2.1 Dolby Digital Plus Full LED Local Dimming Mode Jeu Auto (ALLM) 4K 120fps Game Motion Plus Dynamic Black FreeSyncPremium Pro Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs époustouflantes, une luminosité sans égale et des contrastes saisissants grâce à la technologie Full LED local dimming. Pour une experience plus immersive, le Q80A est doté du nouveau système OTS (Object TrackingSound)* qui propose un son surround plus saisissant et réaliste. Conçue pour tous et pour durer, la nouvelle gamme QLED vous accompagnera au quotidien dans une véritable démarche éco responsable.