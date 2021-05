Le prince Harry veut «  briser ce cycle  » de la parentalité royale après Charles

Royal Catering Machine à popcorn - Cycle de préparation de 120 s - Toit rouge RCPS-14

Machine à popcorn - Cycle de préparation de 120 s - Toit rouge La machine à popcorn Royal Catering RCPS-14 a été spécialement conçue pour l’usage professionnel et dotée d’une allure attrayante invitant le regard. Elle convainc non seulement par son design réussi , mais aussi par sa chambre de cuisson chauffée et éclairée, son système d’agitation et son thermostat automatique. Tirez avantage de la machine à popcorn RCPS-14 et laissez-vous convaincre par une expérience hors du commun — au cinéma, lors d’une foire ou d’un festival ! Marmite avec revêtement Téflon — longue durée de vie, chauffe rapide et nettoyage facile Très rapide — cycle de préparation de 120 s permettant de servir rapidement les clients 150 g de maïs par cycle, jusqu’à 5 kilos par heure au total Popcorn parfait Verre trempé —résistance accrue aux contraintes mécaniques et thermiques par rapport au verre normal Utilisation simple et intuitive