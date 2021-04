Le prince Harry publie une déclaration à la mémoire du prince Philip: «  Effronté jusqu’à la fin  »

Le prince Harry se souvient de son défunt grand-père, le prince Philip, duc d’Édimbourg, pour son humour, son esprit et son charme.

Lundi, le duc de Sussex a publié une déclaration au sujet de Philip, décédé vendredi à 99 ans.

«Mon grand-père était un homme de service, d’honneur et de grand humour», a déclaré Harry, 36 ans. savait ce qu’il pourrait dire ensuite.

« On se souviendra de lui comme du plus ancien époux régnant du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc. »

Harry est allé partager comment il aime penser à son grand-père.

«Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de cette dernière année, il était mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.

Alors que Harry louait la loyauté de Philip envers sa grand-mère, la reine Elizabeth II, il a plaisanté en disant que Philip n’aurait pas été intéressé par toute la fanfare autour de sa mort.

«Il a été un rocher pour Sa Majesté la Reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage, et même si je pouvais continuer, je sais que pour le moment, il nous dirait à tous, bière à la main, ‘Oh allez-y! »» dit Harry.

«Alors, sur cette note, grand-père, merci pour votre service, votre dévouement envers Granny et pour toujours être vous-même. Vous nous manquerez cruellement, mais vous vous souviendrez toujours – par la nation et le monde.

Le prince a également partagé comment l’épouse Meghan, son fils et sa future fille sont en deuil.

« Meghan, Archie et moi (ainsi que votre future arrière-petite-fille) occuperont toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs », lit-on dans sa déclaration.

Il a conclu son message avec la devise des Royal Marines du Royaume-Uni: «Per Mare, Per Terram». Harry et son grand-père ont tous deux été le chef de cérémonie de la branche militaire, appelé le capitaine général.

Le frère aîné de Harry, le prince William, a également partagé une déclaration lundi sur la perte de leur grand-parent bien-aimé.

« Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – à son pays et au Commonwealth, à sa femme et sa reine, et à notre famille », a déclaré William.

«Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu son exemple pour me guider, mais aussi sa présence durable dans ma propre vie d’adulte – à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles. Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années à vivre. connais mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée. Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens contagieux de l’aventure ainsi que le sien. sens de l’humour espiègle!

« Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire. Catherine et moi continuerons à faire ce qu’il aurait voulu et nous soutiendrons la reine dans les années à venir. Mon grand-père me manquera, mais je sais qu’il voudrait que nous le fassions. continue ton travail. «

Les deux frères assisteront aux funérailles de Philip, qui auront lieu samedi au château de Windsor. Seul un petit nombre de membres de la famille seront présents en raison des restrictions relatives au COVID-19. Harry est arrivé au Royaume-Uni pour la cérémonie sans l’ancienne Meghan Markle, qui est enceinte et reste en Californie car elle n’a pas reçu l’autorisation de son médecin pour y assister.

Peu de temps après l’annonce de la mort de Philip, Harry et Meghan ont rendu hommage sur le site Web de leur organisation Archewell.

«À la mémoire de Son Altesse Royale, le duc d’Édimbourg, 1921-2021», pouvait-on lire. « Merci pour votre service … vous nous manquerez beaucoup. »

