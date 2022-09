Le prince Harry et ses liens avec le monde de la boxe

Quand on pense à un prince royal, on pense à quelqu’un qui, eh bien, fait très peu pour lui-même. Ils sont souvent choyés jusqu’au ridicule. Un prince qui essaie de briser ce moule est le prince Harry du Royaume-Uni. Sportif passionné, Harry a été impliqué dans la campagne « Made by Sport » qui veut aider à amener les enfants défavorisés du Royaume-Uni dans le monde du sport.

Photo : @princeharryofengland/Instagram

Harry participait récemment à un événement au Black Prince Trust à Londres. Là, il a travaillé avec d’illustres stars de la boxe comme Anthony Joshua et Nicola Adams pour montrer aux enfants impliqués ce qui peut être réalisé. Harry a toujours été reconnu comme un défenseur du sport et a été vu parler à ceux qui étaient impliqués, leur parlant de l’importance d’utiliser leur colère et leurs émotions de manière positive.

Il a également prononcé un discours très passionné et direct aux enfants, parlant de la différence entre ceux qui grandissent avec le sport dans leur vie et ceux qui ne le font pas. Il a même déclaré que si quelqu’un n’a pas de sport dans sa vie, il pourrait se préparer à un voyage isolé.

Photo : @princeharryofengland/Instagram

Cependant, le sport ne se limite pas à la forme physique. c’est une question de discipline, d’interaction avec les autres et de construction d’une communauté. Il s’agit également de donner aux gens la chance d’aspirer à être plus qu’ils ne le sont aujourd’hui ; le sport est l’une des industries les plus édifiantes que nous ayons créées.

Alors que certains pourraient se moquer des sommes d’argent impliquées dans le sport, cela peut amener les gens à partir de positions totalement désavantagées pour être en mesure de construire quelque chose pour eux-mêmes, leurs familles et les communautés dont ils sont issus.

Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec le concept de royalisme, et c’est très bien – mais au moins ce prince en particulier semble passer une partie de son temps à faire quelque chose pour les autres. Ayant grandi dans un monde d’immenses privilèges, le prince Harry semble avoir plus de la touche humaine et de l’âme dont de nombreux membres de la famille royale pourraient bénéficier. Qui sait? Peut-être que le sport a nourri ces traits en lui.