Le prince Harry est de plus en plus seul : le gouvernement britannique lui a interdit de se protéger lors de sa prochaine visite

célébrités

Le prince Harry est l’un des rares membres de la monarchie britannique à avoir perdu le respect de ses sujets. Mais maintenant, les choses ont empiré entre lui et les autorités de son pays. Découvrez le nouveau chapitre des désaccords entre le duc de Sussex et son peuple.

© Gettyprince Harry

Bien qu’il soit le fils et le frère des futurs rois du Royaume-Uni, le prince Harry il ressemble à une star hollywoodienne en proie à des scandales. Comme vous vous en souviendrez, ces partisans du duc de Sussex, en 2020 lui et sa femme, Meghan Markle, ont décidé de dire au revoir à leur vie de Royals et, à partir de là, tout allait pour le pire. En quittant Buckingham Palace par la petite porte, ils décident de s’installer aux États-Unis et de tourner complètement la page.

Cependant, le sang royal qui coule dans les veines du prince Harry c’est quelque chose que, malgré un océan entre les deux, il ne pourra pas se cacher. A tel point qu’au-delà du non-respect des protocoles royaux ou des tâches qui correspondent à un haut responsable de la monarchie, il y a certains événements auxquels, par obligation, vous devez assister. Eh bien, comme le dit le dicton, « le sang tire” et dans ce 2022, il y aura un moment spécial dans lequel tous les Windsors doivent être.

Cela implique que le prince Harry Il est contraint de retourner au Royaume-Uni, mais cette fois avec sa femme, Meghan, et leurs deux enfants, Archie et Lilibet. En juin 2022, le duc et la duchesse de Sussex et leurs descendants doivent retourner en Angleterre alors que la reine Elizabeth fêtera son jubilé de platine.. Sans aucun doute, l’occasion rêvée pour la famille royale de se retrouver et d’affronter toutes les spéculations sur les relations ou les non-relations qui existent entre elles.

En tout cas, il reste encore quelques mois pour que cela se produise et les scandales entourent déjà ce que seront ces retrouvailles. Il s’est avéré que c’est l’occasion idéale pour les enfants du duc de découvrir leur pays natal, mais tout ne sera pas rose. Eh bien, il s’avère que maintenant le prince lui-même intenterait une action en justice contre le gouvernement britannique puisqu’il ne lui permet pas de se protéger pendant sa visite.

En janvier 2020, quand lui et Markle ont décidé de quitter la Maison Royale, la reine Elizabeth a annoncé qu’ils n’auraient plus la protection royale et, bien qu’aux États-Unis ils n’en aient pas besoin, il faut qu’au Royaume-Uni ils aient ce. Cependant, le gouvernement britannique aurait empêché le prince de payer sa propre sécurité à la police nationale lors de sa visite dans son pays d’origine.

« Harry veut que ses enfants connaissent son pays de naissance, mais il n’a pas les ressources pour les protéger.», a annoncé son porte-parole officiel. Sachant qu’Harry est sixième sur le trône et que ses enfants sont les suivants, la protection est aussi nécessaire que pour n’importe quel membre de la famille. En outre, son porte-parole a également précisé que «Faute de protection, le Prince et sa famille ne peuvent rentrer chez eux”.

D’autre part, selon Défilé du milieu, la décision du gouvernement britannique serait basée sur l’injustice de devoir payer la sécurité de Harry avec les impôts de la population. C’est pourquoi le prince a proposé de les payer lui-même, bien que cela ait également été rejeté par le Parlement et c’est ainsi que le différend juridique entre eux a commencé, cinq mois seulement après le jubilé d’Elizabeth II.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂