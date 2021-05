Le prince Harry dit que grandir royal était un mélange de «  Truman Show  » et «  d’être dans un zoo  »

Le prince Harry dit qu’il y a trois moments où il n’avait aucun contrôle sur sa propre vie.

«C’est mon plus gros talon d’Achille – les trois moments où je me suis senti complètement impuissant», a-t-il déclaré à Dax Shepard et Monica Padman sur le podcast «Armchair Expert».

«Un, quand j’étais enfant à l’arrière de la voiture avec ma mère poursuivie par des paparazzi, deux était en Afghanistan dans un hélicoptère Apache et le troisième était avec ma femme. Et c’étaient les moments de ma vie où, oui, se sentir impuissant fait mal. Ça fait vraiment mal, et c’est à ce moment-là que vous pensez en vous-même, ‘S —, genre, j’ai le privilège. J’ai la plate-forme. J’ai eu de l’influence, et même moi, je ne peux pas résoudre ce problème. Je ne peux pas changer ça. »

Le duc de Sussex, qui a été ouvert sur l’importance de la santé mentale, a également expliqué comment son épouse Meghan Markle lui avait fait comprendre qu’il avait besoin d’une thérapie.

«C’était une conversation que j’ai eue avec ma femme maintenant. Et elle l’a vu. Elle l’a vu tout de suite. Elle pouvait dire que j’avais mal et que certaines choses qui étaient hors de mon contrôle me mettaient vraiment en colère. Cela ferait bouillir mon sang.

Harry a dit qu’il était souvent irrité avant que Meghan n’entre dans sa vie à cause de la façon dont il était traité.

«Pour moi, avant de rencontrer Meghan, c’était vraiment un cas de, certainement lié aux médias, cette colère et la frustration de« c’est tellement injuste ». Au fait, pas seulement à propos de moi, mais à propos de tout ce que je voyais.

Harry a également parlé de ses jours «sauvages» de sa jeunesse lorsque Shepard parlait de ses problèmes de dépendance.

«Il y a une raison à cela,» dit Harry. «Et pour vous, c’était votre éducation et tout ce qui vous est arrivé, le traumatisme, la douleur, la souffrance. Tout à coup, vous vous retrouvez à vous droguer et à faire la fête.

«Regardez combien d’autres personnes font cela aussi. Ils n’auraient pas nécessairement leur conscience à l’époque. Je n’avais certainement pas la conscience quand je me déchaînais. Comme, « Pourquoi est-ce que je fais ça? » En ce moment, c’est comme: ‘Eh bien, pourquoi pas? J’ai 20 ans. C’est ce que je suis censé faire, n’est-ce pas? »

Shepard a déclaré que le bocal à poissons dans lequel Harry a vécu depuis sa naissance est difficile à comprendre, notant que sa vie est similaire à « The Truman Show », avec les paparazzi couvrant chacun de ses mouvements.

« Un mélange entre » The Truman Show « et être dans un zoo », a déclaré le duc.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex, assistent aux Endeavour Fund Awards à Mansion House le 5 mars 2020 à Londres. Chris Jackson / Getty Images

«Le plus gros problème pour moi était qu’en y étant né, vous héritez du risque, vous héritez du risque qui l’accompagne – vous en héritez tous les éléments sans choix et à cause de la façon dont les médias britanniques sont, ils se sentent propriétaires de vous »ajouta-t-il.

«Littéralement – comme une propriété à part entière – et puis ils donnent l’impression à certains, enfin la plupart, de leurs lecteurs que c’est le cas, mais je pense que c’est un endroit vraiment dangereux si vous n’avez pas le choix. Mais alors, bien sûr, les gens, à juste titre, se retourneront et diront: « Et si vous n’aviez pas le choix? C’était un privilège. »

Ce n’est pas parce qu’il est royal qu’il a manqué les détails de la vie, cependant. Harry a dit qu’il était allé faire du shopping avec sa mère.

«Je suis définitivement allé faire du shopping avec elle», notant qu’ils ne sont allés que quelques fois parce qu’ils se sont fait «bondir» par les paparazzi.

Le supermarché a également été le site d’un de ses premiers rendez-vous avec la duchesse. Il a dit qu’il était difficile de rester hors de la vue du public.

«La première fois que Meghan et moi nous sommes rencontrés pour qu’elle vienne et reste avec moi, nous nous sommes rencontrés dans un supermarché à Londres, prétendant que nous ne nous connaissions pas, alors (nous nous sommes) envoyés par SMS de l’autre côté. des allées », dit-il.

«Il y avait des gens qui me regardaient, me jetaient tous ces regards bizarres, et venaient et me disaient« Salut »ou autre chose. Je lui ai envoyé un texto en disant: «Est-ce que c’est la bonne», et elle a dit: «Non, tu veux du papier parchemin», et je me suis dit «Où est le papier parchemin? Donc, c’était sympa. J’avais une casquette de baseball, regardant le sol, je ne sais pas combien tu en as baissé en marchant dans la rue en essayant de rester incognito. C’est comme, ‘Whoa, panneau! Oh, le chien de quelqu’un! C’est incroyable la quantité de chewing-gum que vous voyez. … C’est le bordel. »

