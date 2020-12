"Le Prince de Zamunda 2": Premières photos de la suite avec Eddie Murphy

Envie d’un petit voyage dans le temps? Il y a les premières photos de « Le Prince de Zamunda 2 »! Et bien que cela fasse plus de 30 ans depuis ses débuts, l’acteur principal Eddie Murphy et le reste de la distribution semblent n’avoir pas vieilli d’un jour.

Sur les photos, Akeem, le prince héritier de Zamunda, revient dans le Queens à New York, où cette fois il cherche son fils au lieu d’une épouse. Il y a des retrouvailles avec de vieux amis. Amazon Studios partage les photos du premier regard via Twitter.

Le prince Akeem revient dans le Queens

Eddie Murphy peut être vu en tenue royale complète, mais aussi en véritable fan de New York, avec une veste d’université et une casquette de baseball. Encore une fois, son fidèle ami Semmi (Arsenio Hall) est à ses côtés. Pourra-t-il mieux faire face à la vie dans la Big Apple cette fois? Apparemment, Akeem et Semmi font un autre détour par le salon de coiffure du Queens, où le vieux gang semble à peine avoir vieilli.

Apparemment, Murphy assume également plusieurs rôles dans la suite. Il y a aussi une première photo de James Earl Jones, qui jouera à nouveau le roi Jaffe Joffer. Sur une autre photo, les fans peuvent avoir un aperçu du grand amour d’Akeem Lisa (Shari Headley).

Le prince de Zamunda avec plus de profondeur dans la suite

Et c’est de cela que parle « The Prince of Zamunda 2 »: 30 ans se sont écoulés depuis l’aventure américaine d’Akeem et il vit heureux avec sa femme Lisa à Zamunda, avec qui il a trois filles. Le prince héritier est sur le point d’être couronné mais doit faire face à des difficultés avec le pays voisin et les traditions dépassées de son pays d’origine. Cependant, quand Akeem apprend qu’il a un fils en Amérique dont il ignorait tout, il a fait ses valises et retourne à New York. Selon le réalisateur Craig Brewer (« Dolemite Is My Name »), Akeem « a un peu plus de profondeur dans ce film », comme il le révèle dans une interview avec ET.