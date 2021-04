Le présentateur de Boise News devient viral sur un tweet aléatoire

L’ancre Mark Johnson est un membre important du personnel de KTVB-TV – à tel point que mardi soir, un membre du bureau des médias sociaux de Boise, Idaho, affilié à NBC a tweeté un lien vers la biographie de Mark Johnson (avec photo professionnelle), et son nom.

Et rien d’autre.

Vous savez, juste pour que nous puissions tous être au courant de Mark Johnson.

Puis, aux petites heures de mercredi matin, le compte de Mark Johnson a tweeté quelque chose d’assez similaire – son nom:

Après ça, les choses complètement a décollé, car les deux tweets ont accumulé des milliers et des milliers de likes et plus de 1 600 commentaires.

L’un d’entre eux était (encore une fois) de Mark Johnson:

C’est assez hilarant mais je suis à peu près sûr que mes filles adolescentes ont quelque chose à voir avec ça. Tout ce que je peux dire, c’est que je les récupérerai pour ça! (Mais probablement pas). – Mark Johnson (@Emjayktvb) 21 avril 2021

Et cette tweet est en passe de devenir viral, avec quelques milliers de likes supplémentaires!

Voici quelques choses que nous avons apprises sur Mark Johnson, après avoir cliqué sur le tweet sur Mark Johnson et lu la biographie de Mark Johnson:

Il a un Emmy

Il est avec NewsChannel 7 de l’Idaho depuis avril 1996

Son endroit préféré sur Terre est KTVB

Il est diplômé en radio-télévision-film de l’Université du Missouri-Columbia

Lui et sa femme, Chris (de Baraboo, Wisconsin) sont de grands fans de Green Bay Packers

Il aime le GOLF

Il adore les longues balades en vélo électrique avec sa femme

Maintenant, rien n’indique que les filles jumelles adolescentes de Mark Johnson, Alexa ou Grace (mentionnées dans la bio), soient des fauteurs de troubles dans l’âme, mais Mark Johnson est un journaliste, et il est probablement habitué à clarifier les faits lors de ses reportages.

La station de Mark Johnson a refusé la demande de commentaire de 45secondes.fr mais il a fait faire un segment entier sur la viralité dans le bulletin d’information de 16 h de la station mercredi.

«Je dois vous dire que c’est quelque chose que je ne comprends pas complètement», a-t-il dit, ajoutant qu’il avait mis à jour sa biographie avec de nouveaux détails et que l’équipe Web l’avait accidentellement partagée.

« Mon téléphone a explosé à cause d’amis à travers le pays qui l’ont regardé se dérouler jusque tard dans la nuit », a-t-il déclaré. « C’était assez dingue. »

Il a conclu qu’il était heureux d’accepter la blague, surtout après la longue année que nous avons tous vécue.

«En essayant de traiter cela aujourd’hui, j’ai atterri sur ceci: après tout ce que nous avons tous vécu au cours de cette dernière année et avec tant de personnes qui recherchent même un détournement momentané et un peu de légèreté par rapport au quotidien, si ce petit événement Twitter a permis , alors je suppose que je peux rire avec tout le monde à mes dépens », dit-il.

