Le premier vainqueur de Bake Off Argentina contre les participants 2021 : "Ils veulent être célèbres"

Gastón Salas, qui a été consacré au concours de pâtisserie lors de sa première édition, a été bouleversé par certaines attitudes des nouveaux membres de l’émission de téléréalité. Regardez ce qu’il a dit !

Faire cuire l’Argentine Il revient sur les écrans de Téléfé pour sa troisième saison et se classe à nouveau comme le plus regardé dans sa tranche horaire, par rapport aux autres réseaux de télévision. Le concours a déjà licencié deux participants, Gabriel et Belén, il en reste donc de moins en moins en quête de devenir le grand pâtissier, comme il l’a fait Gaston Salas en 2018.

Le premier gagnant du concours, originaire de Comodoro Rivadavia, Chubut, a triomphé à l’âge de 19 ans après que les jurys ont remarqué sa grande main pour la cuisine. En 2020, il est revenu au cycle pour faire partie de l’un des tests et a commenté le changement que gagner signifiait pour lui : « C’était un avant et un après dans ma vie. C’était l’étape dont j’avais besoin pour réaliser mon rêve ».

Maintenant, il est revenu à Patisserie, mais être critique vis-à-vis de ce qu’il a vu dans les premiers programmes de l’édition 2021. Dans un premier temps, il s’est référé à Gino Munnucci, qui a su attirer le public par sa caractérisation et sa façon d’être, mais Gaston n’a pas aimé une déclaration: « Ce qui s’est passé avec Gino, c’est qu’il a dit ‘Je vais gagner ce programme et je vais être le meilleur des gagnants’, mais Je pense que ce n’est pas bien et ce n’est pas bien d’être dans la compétition« , a-t-il déclaré lors d’une conversation avec La Once Diez.

« Il faut être le plus humble possible, se montrer tel que l’on est et être concentré »Salas ajouté. Puis il continua : « C’était étrange pour moi qu’il dise ça, qu’il voulait être le meilleur des gagnants, je l’ai tweeté et Damián -deuxième gagnant- a pensé la même chose, car sans nous connaître ni connaître notre travail, il est fort ». Puis c’était plus poignant : « Je pense que ça montre s’ils sont entrés dans le programme pour être médias ou pour être pâtissiers ».

« Je vois des participants qui me vont très bien, qui sont très humbles, sont très dirigés et restent simples, je leur ai écrit et conseillé. Et puis il y en a d’autres qui oublient le rôle de chef pâtissier. Ceux qui restent sont vus parce qu’ils veulent être célèbres« , il prétendait. Enfin, il a lancé : « Peut-être qu’il y a d’autres concours qui sont faits pour être célèbres, mais à Bake Off, ceux d’entre nous qui ont gagné voulaient être pâtissiers, vendre des gâteaux et en vivre. Je pense que la valeur du programme est dévaluée quand on ne comprend pas à quoi il sert« .

