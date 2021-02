Le premier trou noir repéré en 1964 est beaucoup plus massif que prévu par les chercheurs

22 févr.2021 12:17:00 IST

De nouveaux détails sur le premier trou noir repéré en 1964 sont apparus. Selon la nouvelle étude, le trou noir est en fait beaucoup plus grand que ce qu’il était auparavant connu des astronomes. Selon une étude publiée dans la revue Science, le Cygnus X-1 contient le trou noir de masse stellaire le plus massif jamais détecté et représente 21 fois la masse de notre soleil, ce qui le rend 50% plus massif que ce que les chercheurs et les scientifiques pensaient auparavant. Le trou noir Cygnus X-1 a été découvert lorsqu’une paire de pions Geiger a été envoyée dans l’espace sur une fusée. C’est l’un des trous noirs les plus proches de la Terre.

Cygnus X-1 a finalement été confirmé pour avoir un trou noir dans son système en 1990. Le physicien britannique Sir Stephen Hawking aurait perdu un pari scientifique amical contre le professeur Kip Thorne sur son statut. Hawking a concédé le pari en 1990 après que des données d’observation ont confirmé qu’il y avait un trou noir dans le système. Bien que cette théorie manque de preuves directes ou empiriques, elle a été largement acceptée sur la base de preuves indirectes.

Les astronomes avaient déterminé que le phénomène stellaire était plus grand que la masse du Soleil. Ils ont utilisé une combinaison de télescopes plus avancés et de nouvelles techniques, y compris le Very Long Baseline Array de taille continentale, un radiotélescope de la taille d’un continent composé de 10 antennes réparties à travers les États-Unis, pour mesurer les distances dans l’espace.

Le professeur James Miller-Jones, auteur principal de l’Université Curtin, a déclaré que la visualisation du même objet à partir de différents endroits permettait aux astronomes de calculer sa distance, en mesurant la distance à laquelle l’objet semblait se déplacer par rapport à l’arrière-plan. Le trou noir et son étoile géante partenaire, 22 fois plus grande que le Soleil, tournent en orbite tous les cinq jours et demi.

Xueshan Zhao est co-auteur et titulaire d’un doctorat. candidat étudiant aux Observatoires nationaux d’astronomie – une partie de l’Académie chinoise des sciences (NAOC) à Pékin a déclaré qu’en utilisant les mesures mises à jour pour la masse du trou noir et sa distance par rapport à la Terre, il pouvait confirmer que Cygnus X-1 tournait près de la vitesse de la lumière et plus rapide que tout autre trou noir trouvé jusqu’à ce jour.

.

