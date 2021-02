Le premier time-lapse de la floraison rare des fleurs de lune est magnifique

Un cactus amazonien rare qui ne fleurit qu’une fois par an pendant seulement 12 heures a fleuri avec succès au Royaume-Uni pour la première fois, attirant l’attention de centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont regardé l’événement en ligne.

La fleur de lune (Selenicereus wittii) est un cactus plutôt inhabituel avec une tige aplatie qui tourne autour d’autres arbres comme des rubans. Il pousse au plus profond d’une seule parcelle de forêt tropicale au Brésil et fleurit une seule nuit chaque année, de sorte que seule une poignée de personnes a été témoin du processus de floraison à l’état sauvage.

Le 20 février, une fleur de lune du jardin botanique de l’Université de Cambridge (CUBG) a fleuri et l’ensemble du processus a été filmé pour la première fois. Plus de 400000 personnes ont regardé la diffusion en direct sur le site Web de CUBG et sur la chaîne YouTube, selon la BBC .

«Cela a été absolument bouleversant pour nous», a déclaré Alex Summers, le superviseur des serres de CUBG en charge du moonflower, à 45Secondes.fr. « La culture des plantes n’obtient normalement pas autant d’attention et de couverture. »

La floraison a fourni aux scientifiques une occasion rare d’essayer de le polliniser, ce qui pourrait leur permettre de cultiver davantage de ces cactus magnifiques et bizarres à l’avenir.

Pris en photo

La fleur de lune fait partie de la collection CUBG depuis 2015 et s’est enroulée autour d’un châtaignier d’eau (Eleocharis dulcis) dans la serre tropicale. Malheureusement, la serre a été fermée pour rénovation pendant la pandémie de COVID-19, alors le personnel a décidé de mettre en place un flux en direct et de partager le cactus en fleurs en ligne.

« Dans le cas de cette espèce, nous sommes probablement les seules personnes à avoir capturé des images accélérées de sa floraison », a déclaré Summers.

Le livestream a commencé le 9 février après une poussée de croissance de la pousse en fleurs de la plante, qui a atteint 7,9 pouces (20 centimètres) de longueur. Les scientifiques de CUBG pensaient qu’il commencerait à fleurir à ce moment-là, mais il a fini par atteindre 28 cm de long.

La pousse de fleurs du cactus moonflower. (Crédit d’image: Jardin botanique de l’Université de Cambridge)

Finalement, 11 jours plus tard, les sépales – les structures protectrices en forme de pétales entourant le bouton floral – ont commencé à se séparer, indiquant qu’il était presque prêt à fleurir.

Le processus de floraison a commencé à 15 heures, heure locale, le 20 février, ce qui était inattendu puisque la fleur de lune ne fleurit normalement que la nuit. L’éclairage pour la diffusion en direct a peut-être déséquilibré la plante de son rythme naturel, ont déclaré les scientifiques botaniques.

«Nous avons utilisé un éclairage supplémentaire pour la webcam, et nous pensons que cela a probablement eu un effet sur le rythme circadien de la plante», a déclaré Summers. Un rythme circadien est l’horloge biologique d’un organisme et est normalement régi par des cycles de lumière naturelle.

La fleur a atteint sa pleine floraison à 17 h, heure locale, lorsqu’elle a atteint un diamètre maximal de 5,9 pouces (15 cm). Mais à 3 heures du matin le 21 février, la fleur s’était déjà refermée.

« C’était incroyable parce que nous ne nous attendions pas à ce qu’il reçoive autant d’attention », a déclaré Summers. « Les gens sont vraiment restés fidèles à cela et cela nous a permis de leur parler de la plante et des choses qui y sont liées, comme l’importance de la biodiversité. »

Pollinisation précise

Dans la nature, les fleurs de lune doivent être pollinisées par l’une des deux espèces de faucon (Cocytius cruentus et Amphimoena walkeri), qui sont les seuls insectes à trompes (langues) capables d’atteindre le nectar à la base de la longue pousse de la fleur de lune, selon CUBG .

Parce que la fleur de lune fleurit pendant si peu de temps, elle doit attirer ces hawkmoths dès que possible. Pour ce faire, la fleur dégage un parfum fort, semblable au chèvrefeuille ou au gardénia, qui attire les mites. Cependant, en raison de la brève apparence de la fleur, l’odeur devient rapidement aigre.

Fleur de lune de nuit. (Crédit d’image: Howard Rice)

« L’odeur passe rapidement de quelque chose de très agréable à quelque chose d’assez nauséabond. » dit Summers. «Au fur et à mesure que les produits chimiques derrière le parfum se décomposent, ils se transforment en produits chimiques dont l’odeur est moins agréable.»

Au moment où la fleur s’est fermée, Summers a décrit l’odeur comme «semblable à un urinoir public».

Les Hawkmoths ramassent le pollen de la fleur de lune tout en se nourrissant du nectar et le transfèrent à la stigmatisation d’une autre fleur de lune, ce qui permet à la fleur de lune fertilisée de créer des graines qui peuvent être dispersées et devenir de nouvelles plantes.

Une coupe transversale de la graine de moonflower. Des poches d’air spécialisées le laissent flotter dans les eaux de crue de la forêt tropicale. (Crédit d’image: W. Barthlott)

Cependant, comme il n’y avait pas de hawkmoths ou d’autres fleurs de lune pour que la pollinisation naturelle se produise au jardin botanique, les chercheurs ont utilisé un pinceau pour prendre le pollen produit par la fleur et le transférer sur la stigmatisation de la même fleur.

Ceci est connu sous le nom d’autopollinisation et peut se produire naturellement, mais ce n’est pas un moyen idéal pour une plante de se reproduire.

« Ils sont exactement les mêmes que tous les organismes, ils veulent mélanger leurs gènes avec différents individus de leur espèce et pas eux-mêmes », a déclaré Summers.

Par conséquent, les plantes ont souvent des contre-mesures en place pour arrêter l’autopollinisation. Summers ne sait pas si ce sera le cas avec cette fleur de lune.

« Nous espérons que le pollen pourra le polliniser », a déclaré Summers. « Mais nous n’avons pas beaucoup d’espoir de réussir. »

