Le premier teaser de la nouvelle série de super-héros de Netflix «  Jupiter’s Legacy  » a atterri

Ceci peut, Netflix sortira une nouvelle série de super-héros, basée sur les bandes dessinées de Mark Millar. La série s’appelle L’héritage de Jupiter et c’est la première série depuis que Millar a conclu un accord avec le géant du streaming en 2018. La série est en vedette Josh Duhamel (Transformateurs) et suit les enfants des super-héros de première génération et le poids inimaginable qu’ils doivent supporter pour suivre les traces de leurs parents.

Aujourd’hui, Netflix a publié le premier teaser de la série. Malheureusement, cela ne nous donne pas beaucoup d’informations sur la série elle-même, mais une belle voix off de Duhamel parle probablement à l’un de ces héros émergents.

Le synopsis pour L’héritage de Jupiter est comme suit:

Après près d’un siècle à protéger l’humanité, la première génération de super-héros du monde doit se tourner vers leurs enfants pour perpétuer l’héritage. Mais les tensions montent alors que les jeunes super-héros, avides de prouver leur valeur, luttent pour être à la hauteur de la réputation publique légendaire de leurs parents – et des normes personnelles exigeantes.

En plus Duhamel, L’héritage de Jupiter étoiles Leslie Bibb (Homme de fer), Ben Daniels (La Couronne), Elena Kampouris (Mensonges sacrés), Andrew Horton (Comment parler aux filles lors des fêtes), Mike Wade (Pour les gens), et Matt Lanter (Intemporel).

L’héritage de Jupiter sortira le Netflix 7 mai 2021.